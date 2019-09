Una victoria para despejar dudas Nico Pandiani, Félix Sanz, Annunziata y Borja Granda, en la sesión de ayer en La Toba. / MARIETA El Real Avilés recibe al San Martín con la necesidad y el objetivo de sumar el primer pleno del curso | Viti Amaro espera que las buenas sensaciones del equipo se traduzcan en puntos para evitar problemas clasificatorios NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 21 septiembre 2019, 03:31

A estas alturas del campeonato nada es trascendental, pero ya va siendo el momento de empezar a ganar para un Real Avilés que esta tarde recibe al San Martín de Sotrondio (17.30, Suárez Puerta) con la necesidad de sumar los tres puntos, coger aire y salir de unas posiciones que se pensaban olvidadas en esta nueva etapa.

En las cuatro comparecencias anteriores el equipo blanquiazul sumó tres empates y la reciente derrota en Tuilla, dejando buenas sensaciones sin el rédito conveniente. Eso deja al Avilés en una situación de necesidad para evitar que los buenos se distancien más y evitar con ello problemas clasificatorios. Ganar al San Martín es la mejor forma de despejar dudas, que las hay por una preocupante falta de gol que ha lastrado al conjunto de Viti Amaro en el arranque liguero.

El entrenador blanquiazul asume esa necesidad de ganar, pero no piensa que haya que hacer sonar las alarmas: «Está claro, hay que empezar a sumar de tres en tres, pero no hay que preocuparse más de la cuenta. Tres de los cuatro rivales a los que nos enfrentamos son candidatos a estar entre los de arriba, y creo que el Avilés ha competido a buen nivel. Nos ha faltado continuidad y materializar las oportunidades en partidos muy igualados».

Amaro piensa que un triunfo lo cambiará todo: «Necesitamos ganar sobre todo por la confianza que da una victoria cuando aún no la has conseguido, pero el equipo no está mal, ni mucho menos. La conclusión es que la dinámica del juego es buena, pero no la de resultados y eso hay que revertirlo, de nada vale hacer un buen partido si pierdes».

Para este compromiso de peso por esa importancia de los puntos, Viti Amaro tiene un par de bajas y dudas en la medular para formar el once inicial. Carlos Viesca y Enrique Castaño son las ausencias forzadas por lesiones, de las que salen Félix Sanz y Xavi Annunziata. Los dos canarios se relevan en el once mientras el gozoniego está entre el banquillo o el medio centro por Nico Pandiani, con molestias y al que Amaro no forzará en caso de duda.

En los laterales se repetirá la pareja que jugó muchas veces la pasada campaña. Diego Pereira ha rendido en sus oportunidades ante el Caudal y en Tuilla, por lo que seguirá en la derecha. Por la izquierda le llega la primera oportunidad a José Antonio Fernández, hasta ahora inédito y con una sola convocatoria, la de Tuilla. El canterano, con Viesca lesionado para dos o tres jornadas, tiene la ocasión de reivindicarse.

El equipo titular más probable lo formarán Borja Piquero; Pereira, Borja Granda, Álvaro Castro, José Antonio; Nico Pandiani o Félix; Annunziata, Imanol; Gastón, Ramiro de Lillo; y Diego Pantoja.

«El San Martín tiene un buen equipo y un gran entrenador», destaca Viti Amaro en referencia al también técnico gijonés, Nacho Cabo. El conjunto de Sotrondio se ha renovado casi al completo y por ahora el rendimiento aflora, con el refrendo del primer triunfo firmado el domingo pasado frente a L'Entregu: «Hicimos un buen partido y dar ese mismo nivel en Avilés es el objetivo».

Conoce la plaza y reconoce que «el escenario es importante, nos hace ilusión poder ganar». Cabo ya ha tomado nota del rival: «Hacen un buen fútbol, aunque no les ha acompañado el resultado. Querrán ganar y nos lo van a poner muy difícil, pero estamos preparados para competir el partido».

Dispone del grueso de su plantilla, que es de veinte efectivos, y solo el defensa Gabancho se cae de la cita por lesión. Cabo cerró ayer el trabajo y citó a los 19 jugadores.