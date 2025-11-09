Vidal, entrenador del Real Avilés: «Los jugadores supieron interpretar muy bien la situación tras la expulsión» El técnico catalán destaca que «hoy tenemos 20 puntos, que si volvemos a ganar serían 23. Yo me quedo con la puntuación más allá de la clasificación»

Álvaro Salgado Cáceres Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, sacó una «lectura positiva» de un encuentro en el que valoró que sus jugadores supiesen adaptarse a un buen inicio del Cacereño y que lograsen aprovechar la presión del equipo anfitrión para abrir el marcador. «El equipo supo pasar esos primeros minutos y de nuevo nos ponemos por delante en el marcador con una contra muy bien jugada y ya empezamos a controlar un poquito más el partido», apuntó.

También aseguró que «la acción que marca un poquito el devenir del partido fue la expulsión», haciendo referencia a la segunda tarjeta amarilla que recibió Martínez justo antes del descanso, cuando su equipo ya ganaba por 0-2. Dani Vidal aseguró que sus jugadores supieron «interpretar muy bien» la situación y por eso salieron en el segundo tiempo buscando tener «más balón», sabiendo que iba a llegar un momento en el que sus rivales «debían ser valientes» para buscar la remontada y «los espacios se iban a abrir» para así aprovechar y buscar la sentencia. «Yo creo que con el 0-3 se acaba un poquito el partido, acabamos de redondearlo al final con el cuarto gol», aseguró. Para cerrar la valoración del encuentro, dijo estar «contento con el partido», pero consciente de que hay «cosas que mejorar».

Respecto a la cuarta portería a cero de su equipo, el preparador del Real Avilés valoró que «es importante» para la confianza de sus defensas y porteros. Además, al ser felicitado por la forma física del conjunto avilesino, el técnico tarraconense mencionó que antes de la llegada de su cuerpo técnico «ya se habían hecho bien las cosas» y que lo que pretenden es que el equipo «a nivel condicional cada vez vaya a más». Aseguró que es una faceta muy importante para un equipo que «quiere presionar alto, que quiere transitar» y que por ello el trabajo de Hugo Laviana, el preparador físico, y sus futbolistas «es exigente día a día».

En cuanto al cambio de Campabadal al inicio de la segunda parte, Vidal aseguró que no tenía que ver con algo táctico ni personal, sino que fue por «cautela» al tener una tarjeta amarilla, lo que conllevaba el riesgo de expulsión tras el descanso.

Por último, al ser preguntado por la posibilidad de que el Real Avilés duerma líder si gana el partido del viernes que viene ante el Arenas, el técnico fue rotundo: «Hoy tenemos esos 20 puntos, que si consiguiéramos volver a ganar serían 23. Y me quedo con la puntuación, más allá de la clasificación».

Entrenador del Cacereño

Julio Cobos hizo una valoración «mala» de un partido en el que su equipo perdió de manera «muy contundente» ante un Real Avilés «muy vertical y con jugadores muy rápidos en la parte de arriba». El técnico valoró que el Cacereño no empezó mal, a pesar de verse por debajo en el marcador y, al igual que Dani Vidal, marcó la tarjeta roja de Martínez como el punto clave. «A partir de la expulsión ya ha sido otro partido totalmente distinto, en el que nos costaba mucho poder llegar. Tú quieres ir para adelante y dejas espacios y ellos lo han sabido aprovechar», aseguró Cobos.

Respecto a los dos primeros goles y la expulsión, el técnico del conjunto verdiblanco dijo: «Es evidente que nosotros hemos cometido errores y al final lo acabas pagando». Sobre el arbitraje de Holgueras Castellanos, el preparador del cuadro cacereño dijo que no iba a «poner excusas», ya que no era el motivo por el que perdieron el partido, aunque afirmó que el colegiado podría haberse «ahorrado» alguna de las tarjetas sacadas a sus pupilos y que podría haber enseñado «alguna más al equipo contrario».