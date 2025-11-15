Vidal, técnico del Real Avilés: «En la segunda parte no dejamos que el Arenas saliera de su campo» El catalán asegura que el equipo vasco «estaba el principio mucho mejor acoplado que nosotros» y lamenta «las dos ocasiones clarísimas de Javi Cueto y Quicala»

A Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, no le sorprendió el buen juego del Arenas de Getxo en el Suárez Puerta, especialmente en una primera mitad de superioridad vasca, con mucha presión sobre el equipo local y llegadas al área en las que le faltó acierto para ponerse por delante en el marcador. «Ya lo dije en la rueda de prensa previa, creo que tiene un estilo muy marcado. El estilo no me sorprendía, pero sí que creo que hoy el rival tiene mucho mérito de que hayamos acabado empatados, porque al final a nivel técnico han estado muy, muy precisos. Al principio, sobre todo en la primera parte, los jugadores que se resbalaban constantemente eran de los nuestros. Ellos estaban mucho mejor acoplados al campo y yo creo que había dos partidos, uno hasta el minuto 25 ó 30, y a partir de ahí hemos empezado a crecer nosotros y en la segunda parte no hemos dejado que el rival salga de su campo», explicaba el catalán al término del partido que finalizó con empate a cero.

Las claves de esa mejoría tras un mal inicio fueron, según su opinión, que «hemos ajustado un poquito la presión de Berto con su lateral derecho que venía muy bajo. Lo hemos hablado durante el primer tiempo, pero evidentemente al descanso lo hemos podido ajustar mucho mejor y a partir de ahí hemos desactivado totalmente su juego. De hecho, como te digo, en la segunda parte hemos estado mucho en campo contrario».

«Podíamos haber generado más situaciones para el nivel de tiempo que hemos estado en campo contrario, pero en el primer tiempo ellos han tenido juego»

Esta vez no acompañó el potencial ofensivo que suele exhibir el Real Avilés. A este respecto, Vidal aseguró que «creo que podríamos haber generado más situaciones para el nivel de tiempo que hemos estado en campo contrario, pero al final, bueno, en el primer tiempo ellos han tenido juego. Nosotros también en dos acciones a balón parado yo creo que hemos tenido dos situaciones clarísimas. En el segundo tiempo tenemos la situación de Javi Cueto al primer palo, tenemos la de Quicala clara que es para que la acabe a él. Y como te digo, al final ya cuando el rival en los últimos minutos se mete un tercer central y quita su diez, pues ya te dije que en la segunda parte se lo hemos hecho pasar muy mal».

El Real Avilés suma tres partidos consecutivos sin encajar goles. Para su técnico, «el equipo va creciendo, queríamos la victoria, pero como siempre, los pies en el suelo. Creo que se tiene que valorar de dónde venimos y lo que el equipo está creciendo. Y como te digo, creo que el rival hoy ha hecho un buen partido y nos ha puesto las cosas difíciles».

En cuanto a la reaparición de Santamaría y su encaje en el sistema del equipo tras su entrada al campo, explicó que «dentro de ese media punta, ese segundo punta, ese enganche, es evidente que Kevin tiene unas condiciones y Santa tiene otras completamente distintas. Santa cuando se lesiona está en un momento muy bueno, nos está dando juego y yo creo que ha entrado muy bien al partido. Es evidente que le falta coger un poquito ahora de nuevo el ritmo de competición que ha estado varias semanas fuera. Pero bueno, contento porque ganamos otra variante más».

«Siempre digo que las falsas expectativas son las madres de las grandes frustraciones. Una cosa es que las cosas estén yendo bien, pero tenemos que saber de dónde venimos»

El Real Avilés no durmió líder el viernes, pero lo hizo tercero, algo que valoró la afición al final del partido. «Creo que si seguimos por ese mensaje, he tenido la experiencia desde que estoy en Primera Federación de entrenador, estar con equipos que están arriba y es un mensaje que ayuda mucho. Yo siempre digo que las falsas expectativas son las madres de las grandes frustraciones. Una cosa es que las cosas estén yendo muy bien, pero tenemos que saber de dónde venimos», defendió Vidal, técnico que había invitado en las últimas semanas a su afición a celebrar e ilusionarse y dejaba en su cuerpo técnico y en sus jugadores la misión de «trabajar y tener los pies en el suelo». Esa precaución del catalán «no está reñida con la ambición, evidentemente. Pero hasta que no hagamos la puntuación que sea de 46 ó 47 puntos, que pueda ser matemática, yo creo que es tirarnos piedras en nuestro propio tejado al hablar de otra cosa».

Sobre la posición de Cayarga y de Kevin Bautista en la mediapunta, el entrenador blanquiazul valoró acerca del sevillano que «sabemos que es un jugador que tiene presencia en área y la intención era esa, intentar alargar ese momento. La gente de arriba muchas veces va por rachas, nos estaba saliendo bien y queríamos darle ese punto continuista con ese cambio puntual que hemos hecho un poco para ganar más juego interior con Isi. Pero es evidente, el equipo hizo las cosas muy bien en el anterior partido y queríamos darle un poquito de continuidad al once».

Adri Gómez y Gete formaron de nuevo en el mediocentro. Preguntado en rueda de prensa acerca del primero, Dani Vidal aseguró que «dentro de la polivalencia que él tiene, se adapta a diferentes situaciones de juego. Es capaz de sacarte el balón, es capaz de jugar en el eje. Si tiene que tirar presiones hacia adelante, es un chico que a nivel condicional al final de los partidos te hace muchísimos metros de alta intensidad. Aparte que es un chico inteligente, no corre por correr. Detecta bien en qué situaciones tiene que saltar, en qué situaciones no. No voy a descubrirlo yo. Tiene muchos partidos en la categoría, ha jugado en diferentes equipos y es un chico que nos ayuda a ordenar el equipo».