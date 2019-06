Real Avilés Viesca, un lateral de 'play off' Carlos Viesca, a la derecha, con el Caudal. / J. M. PARDO El castrillonense, fichado ayer por el Real Avilés, será presentado este mediodía en el Suárez Puerta tras varios cursos luchando por el ascenso SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 26 junio 2019, 03:43

El Real Avilés cerró ayer la contratación de uno de los mejores laterales izquierdos de la categoría. Se había hablado del regreso de Manu Blanco, que en principio seguirá en el Covadonga, el canario Josito tuvo una oferta pero finalmente acordó continuar con su club, el Lanzarote, y el que sí vestirá la camiseta blanquiazul el próximo curso será un Carlos Viesca que viene de disputar el 'play off' de ascenso con el Caudal.

Avilesino de nacimiento, aunque criado y con familia en Castrillón para después mudarse a tierras ovetenses junto a sus padres, el zurdo regresa a la comarca convencido por el nuevo proyecto del Real Avilés, que está llamado a luchar por la zona noble de la tabla, a la espera de conocer más fichajes.

Viesca, que finalizó su etapa juvenil en el Alcázar de División de Honor, deubtó en categoría senior con el filial del Universidad de Oviedo en Regional Preferente, aunque esa misma temporada debutaría en Tercera. Su buen hacer convencería a Pulgar, con el que compariría otras dos campañas, disputando en una de ellas su primer 'play off' de ascenso a Segunda B.

Siendo uno de los laterales zurdos sub23 con más proyección de la región, a Viesca le llegó su gran oportunidad cuando llamó a su puerta el Sporting B, pero no fue capaz de ganarle del todo el pulso a Sergio Menéndez y a la temporada siguiente regresaría a Tercera para militar en el Langreo. En Ganzábal no le iría mal, disputando su segundo 'play off' de ascenso.

El tercero llegaría dos años después, en su segundo curso en las filas del Marino, donde una lesión de rodilla truncó su progresión. Y el cuarto, hace unas semanas con el Caudal, donde acabó siendo titular indiscutible con Tomé y Simón. Hoy, a las 12.30 horas en el Suárez Puerta, será presntado como nuevo jugador del Real Avilés.

Mientras, el club sigue peinando un mercado de fichajes al que han salido Omar Sampedro y Nacho Calvillo, anunciados como bajas por el Langreo en el día de ayer.