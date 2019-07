«Me vinculo a un proyecto que puede poner al Avilés donde tiene que estar» Vilches con el Gijón Industrial en la campaña 2017-18. / MARIETA «Nunca estuve en contra del club sino de la forma de gestionar del máximo accionista», afirma José Manuel Vilches sobre su pasado en el Stadium N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 14 julio 2019, 01:45

La incorporación como preparador de porteros del Real Avilés del exguardameta blanquiazul José Manuel Vilches, adelantada por este periódico, ha tenido una gran repercusión por su pasado como director deportivo del Avilés Stadium. El madrileño afincado en Gijón está al cabo de las reacciones por su regreso al club y al respecto afirma que «me vinculo a un proyecto serio que puede llevar al Avilés donde tiene que estar. Nunca estuve en contra del club sino de la forma de gestionarlo de su máximo accionista y se ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas en el fútbol».

No reniega de ese pasado con el club nacido en 2015 que dejó tras fichar como portero del Gijón Industrial: «Tengo una buena relación con la gente del Stadium y muchos me han deseado suerte en esta etapa».

Etapa que afronta «ilusionado, el proyecto de estas personas es serio y creo que merece la pena apoyarlo. Siempre dije que si el Avilés cambiaba yo estaría ahí para apoyarlo. He jugado en este equipo y viví de todo, desde grandes alegrías como el ascenso a Segunda B a la tristeza de la última temporada, la de los impagos. Había jugadores que no tenían ni para comer y eso es duro de asumir». También se refiere a estos dos últimos años en los que «el Avilés estuvo a punto de bajar y eso no es de recibo para un club que tiene la historia y las posibilidades de levantarse. Ahora tiene una gran oportunidad de hacerlo con un grupo gestor que tiene buenas ideas y sobre todo seriedad».

Pese la ilusión con la que Vilches retorna al Avilés a punto de cumplir 40 años y tras su retirada como portero en activo, asume que tendrá en contra a un sector de la afición. Por lo pronto, el grupo Los Indeseables RACF 1903 ha publicado en su red social el cese «unánime e irrevocable de cualquier tipo de actividad como colectivo relacionada con el Real Avilés mientras Vilches pise nuestra casa. Ni nuestras banderas ni pancartas volverán a ondear a favor de un club sin memoria, que antepone los intereses de quienes quisieron 'asesinarlo', antes que a sus propios aficionados».

Un divorcio que llega tras la reunión mantenida con el club, que el colectivo «agradece» además de recordar su fidelidad al Avilés «cuando el Suárez Puerta era un solar en el que solo animábamos nosotros».