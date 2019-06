Real Avilés «Viví la mejor etapa del Avilés y sé a dónde puede llegar este club» José Álvarez posa por primera vez sobre el césped del Suárez Puerta, recién estrenado su cargo en el club. / MARIETA José Álvarez | Director general del primer equipo del Real Avilés «Llegamos en un momento difícil, pero éramos conscientes y trabajaremos para que todo mejore y sólo se hable de fútbol» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 7 junio 2019, 04:48

A José Manuel Álvarez Fernández (Granada, 1967) todo el mundo lo conoce por el primero de sus dos nombres, con el que llegó a ser futbolista profesional. Sencillo, humilde y reservado, va entrando en confianza según pasan los minutos y en su discurso se repite la palabra «trabajo». Serio en todos los ámbitos de la vida, parece que el primer equipo del Real Avilés no estará en malas manos.

-El Real Avilés no es una plaza fácil, con bastantes problemas a su alrededor. ¿Por qué decide embarcarse en este proyecto?

-Mantengo relación con Norte Proyectos desde hace más de una década, tanto por temas futbolísticos como de otra índole, y con el paso de los tiempos la relación pasó de ser laboral a una gran amistad. Siempre que he trabajado con ellos han cumplido con su palabra y cuando me llamaron para hacerme cargo de este proyecto futbolístico en Asturias no podía decirles que no.

-Fue jugador profesional en los mejores momentos del Real Avilés. ¿Cree que se podrá volver a alcanzar ese nivel?

-Aunque nunca jugué un partido oficial contra el primer equipo del Avilés, sé lo que era y a dónde puede llegar este club. Recuerdo que era un equipo en el que cuando estaba en Segunda muchos jugadores querían jugar y el Muro de Zaro un fortín. Hemos llegado en un momento difícil y lo sabemos, pero con trabajo esperamos que todo mejore y sólo se hable de fútbol. Nuestra primera misión es pagar lo adeudado a los jugadores de las últimas dos temporadas y a partir de ahí empezar de cero.

-Usted llega como director general, aunque es un hombre de fútbol. ¿Tendrá peso en las decisiones deportivas?

-Bueno, no me gustan mucho los cargos... prefiero decir que soy el asesor de Norte Proyectos. En cuanto a la pregunta, el director deportivo es Alain Menéndez, que se lo ha ganado después de finalizar con éxito las complicadas dos últimas temporadas, y no voy a meterme en su parcela, porque además no soy un hombre de conflictos, todo lo contrario. Lo que está claro es que las opiniones siempre suman y estoy seguro de que trabajaremos muy bien juntos y se hará un equipo competitivo.

-Campaña de socios, captación de publicidad... aunque usted es la cabeza visible necesitará varias manos que le ayuden con todo el trabajo...

-Sin duda, y serán, seguro, más importantes que yo. Ana, Alain, Alberto y yo seremos las cabezas visibles, pero necesitamos el apoyo de más gente y seguro que lo vamos a tener. Ves el campo así -señala al Suárez Puerta- y está claro que hay que darle un lavado de imagen. Ana ya ha comenzado la tarea y la idea es que el campo gane en vistosidad dentro de lo posible y esté lleno de publicidad. Recuerdo ver un partido aquí en Tercera contra el Tuilla en la época de Golplus y no se parecía en nada a otro que vi la temporada pasada. Era una pena que el Avilés estuviese así y ojalá entre todos lo podamos reflotar.

-¿Ha recibido muchas llamadas desde su nombramiento?

-La verdad es que no. De momento estoy muy tranquilo y así espero seguir. No soy una persona al que le gusten las cámaras ni los micrófonos. Esto es un equipo de fútbol y, como digo, lo mejor es que se hable de eso y que los aficionados después opinen sobre si los jugadores juegan mejor o peor, no de temas extradeportivos, que siempre son desagradables.