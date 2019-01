«Ningún jugador del Real Avilés recibe adelantos y Angulo no podía ser diferente» Xavi Cencillo, en un partido con el Sabadell B. / RADIO SABADELL Alain Menéndez lamenta la marcha atrás del colombiano en el último momento pero asume que «lo más importante era que estuviera a gusto» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 4 enero 2019, 02:45

Como no podía ser de otra manera, la comidilla del día en el entorno del Real Avilés y posiblemente de todo el fútbol asturiano fue ayer el fichaje frustrado del colombiano Jonathan Angulo, que por la mañana se entrenaba a las órdenes de Juanma Castañón ilusionado y por la tarde rechazaba firmar el contrato al no recibir un adelanto del sueldo ni recibir una garantía de cobro al día hasta el 30 de junio.

Ante la vorágine de rumores, el director deportivo blanquiazul, Alain Menéndez, explicaba ayer que «tengo buena relación tanto con Jonathan como con su agente, Jose Carreras. Nos ofrecieron al jugador y nos pareció una buena opción, pero nosotros no podemos adelantar dinero a ningún jugador. No lo hacemos con nadie de la plantilla actual y el caso de Jonathan no puede ser diferente». Alain entiende que «es un chico de fuera y tiene unas necesidades, pero yo mismo me comprometí a intentar buscarle un trabajo para las tardes y mañana -por hoy- viernes iba a entrevistarme con una persona. No me ha dado ni tiempo», lamentaba, añadiendo que «en el club se está haciendo un trabajo muy importante pese a las dificultades y hay gente de casa que no conoce mucho el club, no sabe cómo funciona, no lo quiere y no tiene discreción. Parece que vienen a pasar el tiempo».

Con todo, el director deportivo entiende que «lo primero es el futbolista» y asume que «en el Avilés no podemos dar una garantía de cobro al día. Lo que sí podemos decir es que a final de temporada todo el mundo cobra lo que pone en su contrato. ¿Si hay retrasos? Como en la mayoría de clubes, pero al final los jugadores reciben lo acordado. Todo jugador que viene al Avilés sabe lo que hay y no engaño a nadie».

Jose Carrera, de Alma Sport, representante del futbolista, confirmaba lo declarado por Alain, matizando que «el adelanto no era demasiado alto y creo que podía haberse realizado. El Avilés ahora mismo está como está y un chico que viene de Colombia no puede estar sin cobrar al día, pero no tengo ningún problema ni con Alain ni con el club. El fútbol tiene estas cosas».

En lo deportivo, El equipo realizará hoy la penúltima sesión de entrenamiento, ya con Slavi, que se ejercitó ayer con el grupo. Piquero es duda.