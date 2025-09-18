El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aarón Escandell, con el premio a mejor jugador del mes de Mahou. Mahou

Aarón Escandell, portero del Real Oviedo: «Estamos convencidos de que daremos la vuelta a la situación»

Aarón Escandell, tras se elegido el mejor del mes de agosto, quita importancia a dejar la portería a cero si se logran los objetivos

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:49

El portero Aarón Escandell está siendo de lo más destacado del Real Oviedo y así se lo ha reconocido la afición, que le votó como el jugador '5 estrellas' del mes de agosto.

El valenciano mandó ayer un mensaje de calma sobre la situación que atraviesa el equipo, al tiempo que, en el plano personal, evita las comparaciones con Leo Román.

El portero entiende que más allá de adaptarse al salto de categoría, lo importante es que el grupo, según sus palabras, está «muy unido y estamos todos convencidos de que le daremos la vuelta a la situación para dar alegrías».

Uno de los elementos que juegan a favor de los azules es la confianza que existe en la plantilla en el trabajo del entrenador. «Todos creemos en la idea del míster y pienso que cuando entrenamos se ve la buena dinámica que hay».

Lo más importante, destacó, es pensar en el encuentro ante el Elche. Aarón advierte de que se trata de «un rival diferente, que tiene buenos hábitos a la hora de la salida del balón, no le gusta rifarlo». No obstante, el portero confía en lo que depende de su equipo: «Estamos preparando nuestro partido y creemos que podemos hacerles daño y poder ir allí a ganar». Eso si, también aprovechó para recordar que el año pasado «era un rival directo y este año lo mismo. Estaremos luchando por lo mismo, al menos a priori». En cualquier caso, dejó claro que «nosotros miramos a los rivales por igual».

El hecho de que el siguiente rival sea el Barcelona no cambia la forma de enfocar el partido del domingo: «No tenemos presión. Nadie nos ha dicho que debamos ganar porque luego venga el Barça». Asímismo, entiende que «nadie es superior a nadie porque somos once contra once y nadie es un extraterrestre. No se trata de un deporte individual».

Sobre las comparaciones con Leo Román, el actual portero del conjunto ovetense explicó que «nunca me obsesioné con ser mejor que él. No quise ponerme a su altura ni superarlo sino ser yo mismo y disfrutar». Afirma estar «muy feliz» en Oviedo y recuerda que «llegué con la intención de hacer historia y me lo marqué como objetivo. Así se consiguió». Sobre dejar la portería a cero, aclaro que no es como la temporada pasada, que sí lo miraba más. «Prefiero encajar 70 goles, pero salvar la categoría», sentenció.

