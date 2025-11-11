Aarón no le basta al Real Oviedo para evitar ser colistas El meta azul es lo más destacado del Real Oviedo hasta ahora. Ningún portero acumula más paradas en Primera este curso

El delantero Fede Viñas despeja en el área un saque de esquina ante la mirada de Aarón Escandell.

Ramón Julio García Oviedo Martes, 11 de noviembre 2025, 21:41

El Real Oviedo salió colista del pasado domingo en San Mamés y encabeza muchas de las clasificaciones negativas de Primera División esta temporada. Sin embargo, hay una en la que, de momento, no es el peor, pese a los malos resultados. Es en el capítulo de goles encajados, en la que hay tres equipos que llevan más que los azules.

En buena medida eso se debe a la actuación del portero Aarón Escandell que es, con bastante diferencia, el que más paradas lleva esta temporada. Pocos de la docena de encuentros que lleva disputados el equipo hasta ahora no tuvieron al portero de Carcaixent como uno de los más destacados. En la casi totalidad de envites ha sido el mejor jugador de los azules.

En el equipo que menos puntos lleva, el que más encuentros ha perdido o menos goles a favor, la actuación del portero al menos ha conseguido que no sea el que más goles ha recibido hasta el momento. El conjunto carbayón ha encajado hasta ahora una veintena de tantos.

64 paradas acumula esta temporada el portero del Real Oviedo, lo que le convierte en el que más lleva de la categoría. Además, muy distanciado del resto, ya que la ventaja sobre el segundo, el portero del Osasuna Sergio Herrera, es de 21 intervenciones.

El Girona es, por el momento el equipo de Primera que más goles ha recibido, en concreto fueron 24, lo que supone una media de dos por cada partido. Le sigue el Levante, con 23 y el Valencia, con 21. Están en las antípodas del Real Madrid y Villarreal, que únicamente han recibido una decena de goles hasta el momento, justo la mitad que el Real Oviedo.

La temporada pasada Aarón, llegado de Las Palmas, tenía la difícil misión de hacer olvidar a Leo Román, que había realizado una gran campaña. El valenciano, que llegaba después de un curso sin tener continuidad se hizo con el puesto y fue clave en el ascenso.

Esta temporada, con la competencia del internacional rumano Moldovan, no hubo dudas para Paunovic que apostó por él desde el principio.

El número de paradas que ha realizado hasta ahora Aarón es de 64, con lo que saca una considerable diferencia al segundo en este ranking, que es el portero de Osasuna Sergio Herrera, que acumula 43 intervenciones. El resto de la clasificación está mucho más apretada, ya que Ionut Radu, del Celta, lleva 42, mientras que Julen Agirrezabala, del Valencia 41. El portero del Levante, Mathew Ryan, suma 40, las mismas que Paulo Gazzaniga, del Girona.

Lo que es más difícil para el portero azul, que ha disputado todos los encuentros de la temporada es dejar la portería a cero, ya que solo lo ha podido lograr en dos ocasiones, ante la Real Sociedad y frente a Osasuna. Además, ha detenido un penalti, el lanzado por el valencianista Danjuma.

A Carrión le queda un partido para mejorar los números de Cervera El inicio de Luis Carrión en la máxima categoría del fútbol español no está siendo el esperado, ya que la primera victoria se está haciendo esperar más de lo que le gustaría a él y a los aficionados del conjunto ovetense. En el encuentro de la próxima jornada tiene la oportunidad de lograr una victoria que le evite empatar en la cabeza de la clasificación de los entrenadores con peor inicio en la máxima categoría a lo largo de la historia. El técnico catalán suma trece encuentros, nueve de ellos con Las Palmas y cuatro con el Real Oviedo. En la etapa con el conjunto canario sumó tres empates y seis derrotas, mientras con los ovetenses son dos igualadas y otros tantos encuentros perdidos. Precisamente es otro extécnico del Real Oviedo, Álvaro Cervera, al que sustituyó en el banquillo del conjunto ovetense Carrión, el que tiene el dudoso honor de acumular el peor comienzo como entrenador en Primera, ya que estuvo catorce encuentros sin ganar. En el caso de Álvaro Cervera también encadenó dos equipos, primero fue en un ya casi desahuciado Racing de Santander, al que llegó procedente del Recreativo en la temporada 2011-2012. En total en sus trece encuentros empató tres y perdió diez. Posteriormente, llegó con el Cádiz desde Segunda B a Primera en la temporada 2020-2021 y perdió en la primera jornada. Luego ganó en la segunda al Huesca y acabó la temporada salvando cómodamente al equipo. Como Luis Carrión, también Petar Vasiljević estuvo trece jornadas sin ganar en su debut en Primera División, fue al frente de Osasuna en la temporada 2016-2017. Luego ganó dos de forma consecutiva. Un técnico asturiano, José Ramón Pérez Rodríguez, Monchu, también fue de los que tuvo un mal debut en Primera, de hecho en los únicos doce encuentros que dirigió en la máxima categoría no logró la victoria. Fue en la temporada 92-93, en el banquillo del Burgos. Tras esa corta experiencia nunca más entrenó en Primera. De hecho en Segunda solo había dirigido nueve encuentros al Xerez. El resto de su experiencia, bastante amplia, había sido en Segunda B y en categorías inferiores.

