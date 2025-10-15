Aarón, portero del Real Oviedo: «Creo que podemos aspirar a más»

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:52 Comenta Compartir

De los muchos titulares que dejó la intervención de Jesús Martínez, uno de los que más llamó la atención fue lo comentado sobre el objetivo del equipo y que no quiere oír hablar únicamente de permanencia. Aarón Escandell se ha alineado este miércoles con el máximo accionista del Real Oviedo: «Desde el minuto uno lo pensaba, aunque de diferente forma. Hay que ir paso a paso, pero tenemos una plantilla súper competitiva, con grandísimos jugadores, aunque alguno no con mucha experiencia, pero tenemos mucha calidad de juego y humana. En el próximo partido se va a ver el cambio de chip que está teniendo la gente y creo que podemos aspirar a más. Primero tenemos que consolidarnos en la categoría y después ya se verá».

El portero repite como mejor jugador del equipo, en el trofeo que organiza Mahou cada mes, y reconoce lo extraño de la situación vivida con la salida de Veljko Paunovic: «No es una situación agradable el cese de un entrenador, pero toca pasar página y centrarnos en lo que nos viene, que es el Espanyol. Me pilló de imprevisto, estaba en la ciudad deportiva y no me lo creía al principio. Son decisiones que tomaron y hay que respetarlas. Mi parcela es el verde, trabajar y hacerlo lo mejor posible».

La presencia de Martínez en Oviedo puede ayudarles a liberarse de presión: «Ha venido para estar con nosotros después del ascenso y para conocer a los nuevos jugadores. Creo que es importante que ellos también conozcan quién manda y quién es el líder del proyecto. Sí que nos quita un poco de presión, es importante y nos apoya».

Aarón ya estuvo a las órdenes de Luis Carrión en el Cartagena y por eso sabe bien lo que intentará hacer el catalán: «Lo conocemos todos bien, ya coincidí con él en el Cartagena. Tiene una identidad de juego muy clara y con ella muere hasta el final. Eso es muy importante a la hora de que un equipo intente conseguir la victoria. Es como el Elche, que también tiene la suya. Teniendo un estilo de juego la gente va a confiar y va a estar mucho más metida».

La mejor medicina para pasar la página de los acontecimientos vividos en la última semana sería sumar los tres puntos ante el Espanyol: «Por supuesto. Todos queremos ganar y queremos que llegue ya. El equipo está con hambre. Tienen muy marcada su forma de jugar y es un equipo que no arriesga mucho con el balón, pero compite y presiona muy bien. Van a ser muy importantes las segundas jugadas y queremos ser verticales cuando tengamos el balón».

Temas

Real Oviedo