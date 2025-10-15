El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Aarón Escandell, en el centro de la imagen, posa con el trofeo que lo acredita como mejor jugador del Real Oviedo de septiembre.

Aarón, portero del Real Oviedo: «Creo que podemos aspirar a más»

El guardameta repite como el mejor jugador del mes y apoya las palabras de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:52

De los muchos titulares que dejó la intervención de Jesús Martínez, uno de los que más llamó la atención fue lo comentado sobre el objetivo del equipo y que no quiere oír hablar únicamente de permanencia. Aarón Escandell se ha alineado este miércoles con el máximo accionista del Real Oviedo: «Desde el minuto uno lo pensaba, aunque de diferente forma. Hay que ir paso a paso, pero tenemos una plantilla súper competitiva, con grandísimos jugadores, aunque alguno no con mucha experiencia, pero tenemos mucha calidad de juego y humana. En el próximo partido se va a ver el cambio de chip que está teniendo la gente y creo que podemos aspirar a más. Primero tenemos que consolidarnos en la categoría y después ya se verá».

El portero repite como mejor jugador del equipo, en el trofeo que organiza Mahou cada mes, y reconoce lo extraño de la situación vivida con la salida de Veljko Paunovic: «No es una situación agradable el cese de un entrenador, pero toca pasar página y centrarnos en lo que nos viene, que es el Espanyol. Me pilló de imprevisto, estaba en la ciudad deportiva y no me lo creía al principio. Son decisiones que tomaron y hay que respetarlas. Mi parcela es el verde, trabajar y hacerlo lo mejor posible».

La presencia de Martínez en Oviedo puede ayudarles a liberarse de presión: «Ha venido para estar con nosotros después del ascenso y para conocer a los nuevos jugadores. Creo que es importante que ellos también conozcan quién manda y quién es el líder del proyecto. Sí que nos quita un poco de presión, es importante y nos apoya».

Aarón ya estuvo a las órdenes de Luis Carrión en el Cartagena y por eso sabe bien lo que intentará hacer el catalán: «Lo conocemos todos bien, ya coincidí con él en el Cartagena. Tiene una identidad de juego muy clara y con ella muere hasta el final. Eso es muy importante a la hora de que un equipo intente conseguir la victoria. Es como el Elche, que también tiene la suya. Teniendo un estilo de juego la gente va a confiar y va a estar mucho más metida».

La mejor medicina para pasar la página de los acontecimientos vividos en la última semana sería sumar los tres puntos ante el Espanyol: «Por supuesto. Todos queremos ganar y queremos que llegue ya. El equipo está con hambre. Tienen muy marcada su forma de jugar y es un equipo que no arriesga mucho con el balón, pero compite y presiona muy bien. Van a ser muy importantes las segundas jugadas y queremos ser verticales cuando tengamos el balón».

