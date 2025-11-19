Aarón, portero del Real Oviedo: «Es hora de estar unidos y de trabajar» El meta del conjunto oviedista se muestra seguro de que el la evolución del equipo se plasmará en un triunfo en el duelo del próximo domingo ante el Rayo

Aarón Escandell es uno de los jugadores que se escapa de la quema que supone estar en el colista de Primera División. Sus actuaciones han evitado descalabros mayores al Real Oviedo y antes de afrontar el encuentro del próximo domingo ante el Rayo Vallecano se muestra convencido de que ha llegado la hora de que los avances que ellos perciben en el equipo y que se plasmaron en algunos encuentros se conviertan en victorias. En este sentido, apuntó el camino más corto para poder convertirlo en una realidad: «El partido se gana metiendo un gol más que el rival, pero se le gana con las herramientas que nos da el míster, con lo que estamos planteando, pensando cómo van a jugar ellos. Y, sobre todo, es hora de estar unidos y de trabajar, de dar un golpe en la mesa de verdad y demostrar lo que quiere este equipo».

No son pocas las voces dentro del oviedismo que ponen en duda la calidad y la capacidad de la plantilla azul. La falta de resultados y la sensación de inferioridad en algunos encuentros contribuyen a acrecentar esa sensación. Aarón no está del todo de acuerdo con esa forma de analizar la situación del conjunto azul. «Todos los equipos sufren durante ciertos momentos de los partidos», dijo. El mejor ejemplo que encontró fue lo vivido en San Mamés, en el último encuentro disputado antes del parón. «Sufrimos con la jugada en la que Nico nos metió el gol, pero, más allá, creo que poco más hicieron». Eso lo achaca a un crecimiento propio. «Hemos mejorado mucho en defender altos, en tener un equipo atrevido que defiende hacia arriba y nos llegan cada vez menos o nos crean menos ocasiones», hizo hincapié Aarón.

A la rebaja de las ocasiones recibas, el meta valenciano une una mejora notable con la pelota. «También se ven los conceptos de con balón, de cómo crear daño al rival, de cómo jugar por dentro para luego acabar por fuera y llegar más gente al área». Todo ello redondeado con la actitud necesaria para conseguir las metas. «Se está viendo que el equipo está muy metido en lo que queremos hacer, en lo que queremos conseguir el próximo partido, que es ganar al Rayo».

Aunque apenas se haya consumido un tercio del campeonato, Aarón prefiere dotar de una importancia capital al duelo del domingo y por extensión a los que se jueguen al abrigo del Carlos Tartiere: «Cada partido para nosotros debe ser una final, porque nos estamos jugando el seguir en Primera División, y estamos convencidos de que lo vamos a lograr».

El éxito final va a depender de muchos factores y la afición puede tener un papel determinante en lo que acabe sucediendo. «En casa hay que hacerse grande, hay que salir con todo, no sólo nosotros, sino también la afición que nos acompaña, y estar más unidos que nunca». Apelar a todo lo que rodea al juego puede ser determinante, a su juicio. «Suele decirse que el fútbol es un estado de ánimo y, quizás si nos hubiésemos quedado sólo con la primera parte en San Mamés, el futuro lo veríamos de otra manera, pero después de la segunda parece que hay un poco de bajón». El estar un poco más cariacontecido no significa que haya una depresión generalizada en el vestuario. «Para nada somos pesimistas, al revés», ratificó el meta azul.

El haber tenido dos semanas desde la visita a San Mamés también puede ayudar a mejorar el rendimiento general. «El parón nos ha venido muy bien porque hemos trabajado todo lo que quiere el míster, de cómo le gusta que su equipo juegue y cómo quiere que compitamos». No se trata sólo de aspectos futbolísticos, también hay otros factores importantes. El futbolista aseguró que «hemos trabajado para aportar algo más físicamente, hemos subido un poquito más de carga, luego hemos descansado». «Ahora venimos a una nueva semana de competición con las pilas cargadas, la mente puesta en el Rayo», dijo. En la recta final todos saben lo que hay que hacer: «Esperando que vengan los internacionales que también son importantes y todos preparando el partido».

