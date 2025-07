Los abonos de Fondo Norte y niño centran las críticas de la campaña del Real Oviedo

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 4 de julio 2025, 23:09 Comenta Compartir

El Real Oviedo presentó el pasado jueves la nueva campaña de abonados para el regreso del equipo azul a Primera División, con la que se espera batir el récord histórico. De hecho, el club de la capital considera la posibilidad, incluso, de tener que habilitar una lista de espera. El aspecto más criticado, en cualquier caso, por la afición desde que se conocieron los nuevos precios para la temporada 2025-26 se centra, concretamente, en los abonados de categoría niño y del Fondo Norte.

El precio de los abonos de la categoría niño, que va desde los cuatro a los trece años, experimentan un aumento que cuadriplica el de la pasada temporada. En el caso del Fondo Norte, por su parte, el incremento es sensible ya que se dobla el importe del carné de curso anterior.

Un ejemplo en el que se dobla el importe de los abonos para una familia es el caso de Alfonso Suárez, que cuenta con cinco abonos en casa. Son dos de adulto, uno de ellos de los denominados 'barro', anterior a 2015, dos bebés, de los que uno pasa a niño, y un tercer bebé. «El año pasado pagamos 777 euros por los cinco abonos, con los descuentos», explica Alfonso, al que los cálculos ya hechos le dicen que esta temporada deberá pagar unos 1.445, pendiente del descuento que puede tener por ser más de tres socios en la unidad familiar.

Lo primero que reconoce este seguidor oviedista es que «los precios de adultos están en lo que esperábamos, es decir entre 500 y 600 euros», El año pasado fueron concretamente 373 y 313, respectivamente,. Sin embargo, en el caso de los niños, explica, «no lo entiendo mucho, al final es verdad que igual el año pasado estaban un poco bajos».

Los dos niños pasarán de pagar 43 y 21 euros, respectivamente, a 219 cada uno. Eso hace que Alfonso asegure que lo que dicen «no se atiene a la realidad, porque afirman que están en la media de Primera y no es así». Los ejemplos que pone son dos: «Osasuna tiene el abono de niños a 50 euros y el Atlético de Madrid era más o menos igual que el Real Oviedo, pero incluye los partidos de Liga y Champions».

Alfonso Suárez lamenta la decisión del club. «Me parece peligroso, porque, si las cosas van mal, esto crea desafección y lo bonito es ir en familia al fútbol», dice. Además, asegura que los niños no van a todos los encuentros y también hace hincapié en que «ahora son inamovibles y eso queda para el resto de años».

Por su parte, Ignacio Suárez, ubicado en el Fondo Norte, considera que la subida es significativa. «Más de lo esperado y sitúa los abonos del Real Oviedo en una franja medio-alta de la categoría. En el caso de la grada de animación, es probable que sea la más cara de toda la Primera», advierte. La conclusión que saca es que «lo que más se sube es lo que menos se debería de subir, que son los más económicas».

«Un precio más económico»

Por lo que ha percibido entre los comentarios de algunos abonados, «la subida es muy importante, es enorme, hay padres que dicen que no van a hacer socios a los hijos por el precio». Una de sus propuestas es la creación de una grada familiar, «para que vayan padres con hijos a un precio más económico», mientras lamenta que la campaña está hecha «desde un análisis solo interno».

En el caso del Fondo Norte, Suárez comenta que «no hay aficionados con mucha antigüedad porque se trata de gente muy joven», por lo que casos de una subida del 80%. «Los de la categoría Sub 25 son de los más perjudicados», explica el abonado oviedista.

Ramón Alonso, en su caso, tiene un hijo de 18 años que el año pasado desembolsó 116 euros por el abono. «Ahora va a pagar unos 300 euros, más del doble porque pasa a Sub 25». Lo que reconoce es que ante esto «te quemas y protestas, pero al final pasamos por caja». Además, no oculta que «para los adultos me parece algo razonable la subida, no es excesiva, pero para niños y chavales es una pasada».

Otro oviedista, Miguel López, que tiene un hijo de 10 años, de los que pasan de 48 a 219 euros, afirma que «a mí me suben 175 euros y lo veo normal, pero lo que no es normal es el sablazo a los críos». El seguidor azul también expresa su malestar porque «está muy bien sacar a los niños en la celebración y en la campaña y luego con la subida los estás echando del estadio Carlos Tartiere». En cualquier caso, Miguel López lo tiene claro: «Al final no nos queda otra que pagar, porque, si le digo a mi hijo que no va al Carlos Tartiere, me mata…».

