La afición azul acompañará al equipo en su camino al estadio

La afición azul quiere apoyar a los suyos el sábado desde el primer momento, por lo que está previsto que los seguidores acompañen al Real Oviedo durante todo el recorrido previo al partido, desde su salida en el hotel hasta su llegada al Carlos Tartiere, de forma similar a lo que sucediera la pasada temporada.

Además, el ritmo de venta de las entradas para acompañantes apunta a que no se agotarán, ya que, a tres días de que finalice el plazo para adquirirlas, se han vendido unas tres mil localidades.

La intención de las peñas consiste en citar a los aficionados oviedistas a la salida del equipo de su hotel de concentración, y que el recorrido hasta el Carlos Tartiere sirva para comenzar a apoyar a los jugadores ante el encuentro más esperado del año. En los próximos días está previsto que se conozca el recorrido y detalles de la convocatoria, así como otras iniciativas que tratarán de dar más colorido al trayecto del autocar que trasladará a los jugadores.

Fondo Norte cita a la afición para recibir al Real Oviedo y un cortejo hacia el campo

Lo que ya está concretado es que el Fondo Norte ha convocado a la afición para recibir al Real Oviedo en la calle Ricardo Vázquez Prada, en el inicio de la cuesta hacia el estadio, donde se espera una importante concentración de seguidores del conjunto carbayón.

Posteriormente, está previsto un cortejo desde la glorieta de las confluencias de las calles Alejandro Casona y Lola Mateos, que se iniciará a las 19.15 horas.

Ambas iniciativas son similares a las de la pasada temporada y, además de servir para animar al equipo azul, permitirá evitar la coincidencia en el acceso al estadio con los aficionados sportinguistas que llegarán en los autocares del viaje organizado.

Por otra parte, la jornada de ayer cerró con unas tres mil localidades de acompañante vendidas a abonados del conjunto ovetense. El plazo para adquirir estas entradas, que tienen un precio de 40 euros y que incluyen una invitación para el encuentro de la siguiente jornada ante el Reus, es hasta el jueves a las diez de la noche. En el caso de que esas entradas no se agoten se pondrán a la venta en las taquillas del estadio del viernes, al precio de 80 euros. El día del encuentro, por motivos de seguridad, no se abrirán las taquillas del estadio y no se podrán adquirir localidades.