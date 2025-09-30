El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Tere, Juan, Sara y Javi no se quisieron perder el encuentro. E. C:
Valencia 1-2 Real Oviedo

La fidelidad del Real Oviedo sigue a flote y desafía al temporal y todas las adversidades

La afición azul perdió efectivos en Mestalla por el cambio de fecha, pero estuvo bien representada y el equipo sintió su apoyo en todo momento

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:38

Pocas veces una afición tendrá unas condiciones tan adversas para estar con su equipo. A la distancia y que se juega en día laborable se añadió la alerta roja en Valencia y el cambio de fecha. Sin embargo, pese a todo e ingeniándoselas como pudo, la hinchada del Real Oviedo no faltó a la cita en Mestalla.

En esta ocasión, para luchar contra las adversidades, el oviedismo contó con la inestimable ayuda de los miembros de la peña azul Turia. Aunque todavía no ha finalizado su constitución como peña oficial, está en los últimos trámites. Eso no impidió que estuvieran pendientes de todos los oviedistas desplazados.

Fernando, Pablo y Luis estuvieron en Mestalla para animar al Oviedo. E. C.

Alfonso López, el impulsor de la peña que se espera que cuente con medio centenar de socios, reconoce que las últimas horas fueron complicadas. El ovetense afirma que «fue un desastre. Tengo amigos en Oviedo que sacaron las entradas sin saber cuando se jugaba el partido. Cuando salió la fecha resulta que era un lunes, con lo que supone y para rematar, el aplazamiento», aseguró. Lo que más lamenta es que «con el esfuerzo que hicieron para venir, se tuvieron que ir sin ver el partido». Entiende que se pudieron tomar decisiones antes. «El domingo nos levantamos con la alerta roja, en la comida nos saltó la alerta en los móviles y ya estaba claro que se iba a suspender.

El propio Alfonso, ovetense que se desplazó a Valencia a estudiar y ahora trabaja allí, convocó a los aficionados azules por redes para disfrutar de la previa.

Aunque muchos oviedistas optaron finalmente por no viajar y otros tuvieron que regresar el lunes, al final hubo un par de centenares de seguidores azules por las gradas, como Luis, su hermano Pablo, y Fernando que acudieron a la cita con un viaje programado desde hace tiempo. También Tere, Juan, Sara y Javi, miembros de la peña Carbayones Inquebrantables, estuvieron en Mestalla para animar al conjunto ovetense.

