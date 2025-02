«La afición, siempre me mostró su cariño»

Miércoles, 17 de febrero 2021, 01:48 Comenta Compartir

-Es uno de los jugadores más queridos por la afición del Real Oviedo...

-Solo puedo hablar maravillas. Quizás puede sonar a peloteo o querer vender humo, pero la realidad es que no es así. Desde el primer día que llegué al Real Oviedo, ... los aficionados me mostraron su cariño, su agradecimiento por el respeto que he tenido siempre al vestir la camiseta, por el respeto con el que lo he hecho y la profesionalidad que mostré cada vez que salté al campo. Esas cosas no las compra el dinero. No me muevo por intereses. Lo hago por sentimientos. Y ahí el Oviedo marca la diferencia. Me han hecho sentirme querido. Con eso me quedo. Con el cariño y el reconocimiento que me muestran los aficionados por la calle o a la salida del estadio.

