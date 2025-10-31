La policía identifica al aficionado del Real Oviedo que insultó a Rashford Se enfrenta a una sanción que puede alcanzar los 60.000 euros

Una jugada del partido entre el Real Oviedo y el Barça disputado en El Molinón.

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 31 de octubre 2025, 11:39 Compartir

La Policía Nacional identificó al aficionado que profirió un grito racista contra Marcus Rashford en el encuentro que el Barcelona disputó en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo. Todo se desencadenó por un vídeo en el que se escuchaba a alguien dirigirse al futbolista como «negrata» y desde ahí se desencadenó la búsqueda.

Una vez conocidos los hechos, los agentes abrieron una investigación en la que el análisis de las imágenes resultó decisivo para lograr la identificación del autor de los hechos.

La persona identificada ya ha sido propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

Éste es el segundo episodio relacionado con el racismo en el Tartiere, tras los incidentes del partido ante el Real Madrid, donde se registraron indultos contra Mbapé y Vinicius.

Temas

Real Oviedo