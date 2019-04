Rea Oviedo Alanís: «Estoy contento con el proyecto, queremos lograr cosas grandes» ELOY ALONSO El internacional mexicano señala que «los de arriba están dejándose puntos» e indica que Anquela les pide no hacer cuentas IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 10 abril 2019, 14:01

Tras un entrenamiento bajo una intensa lluvia que ha prolongado a título individual con el lanzamiento de faltas, Oswaldo Alanís ha hecho balance a nivel personal y colectivo de la temporada de su estreno en el fútbol español. «Es difícil autoevaluarse, pero vamos sumando y dándole al equipo. Con fe y esperando que sea para buenos resultados, hay que seguir mejorando todavía cosas», ha expuesto el defensor, afianzado como líbero en el eje de la zaga de tres centrales del Real Oviedo.

«Antes no había jugado mucho. Casi siempre era 'stopper', central por la izquierda y llegué a jugar de lateral. Pero es una posición que me gusta, en la que me siento cómodo y nos estamos entendiendo bien con los compañeros», ha señalado el internacional mexicano, que considera que los azules están afianzando su idea de juego con el paso de las jornadas «independientemente del jugador que esté» sobre el terreno de juego. «Refleja el buen vestuario que hay, pero al final en un partido es donde se demuestra cómo están todos», ha expresado el de Morelia, que ha confesado que el vestuario del conjunto carbayón está «con impotencia y con ganas de poder hacer bien las cosas y sacar triunfos, pero entendiendo que así es el fútbol».

«Son circunstancias y esperemos que, aparte de hacer bien las cosas, también la fortuna venga de nuestro lado», ha afirmado el michoacano, que ha reconocido que antes de su llegada al Oviedo contó con ofertas «tanto en la MLS como en México» y de otros países, pero ha aseverado que «eso ya es pasado». «Estoy contento con el proyecto, queremos lograr cosas grandes», ha proclamado con la esperanza de que la tregua competitiva de esta semana les ayude a recuperar la buena dinámica de resultados la siguiente: «Esperemos que sea para bien, tenemos el ejemplo de cuándo se paró en invierno, que regresamos muy bien. Entonces esperemos que sea así, hay que ser positivos pensando en que vienen buenas cosas».

Centrado solo en el presente sin valorar su continuidad en caso de que no se lograse el ascenso a Primera, Alanís ha expresado que Anquela les recuerda que no pueden hacer las cuentas «de la lechera». «Si te pones a hacer sumas o restas, al final no sale como esperas nunca», ha proclamado, sin obviar que «los de arriba están dejándose puntos». Habla de lo competida que está la categoría. Nos beneficia porque al final el grupo está ahí y tenemos la posibilidad de meternos si hacemos buenos resultados», ha apostillado.

La primera plantilla azul, que esta mañana se ha ejercitado sin Saúl Berjón, Carlos Martínez, Viti ni los lesionados Tejera y Omar Ramos, retomará mañana la actividad con un duelo amistoso contra el Langreo en El Requexón. Será a partir de las cinco de la tarde, después de que la entidad carbayona rinda homenaje a mediodía en el Carlos Tartiere a los abonados que cumplen medio siglo de fidelidad al club.