Alberto Reina: «Se ha visto un buen Oviedo y hemos tenido opciones ante un superequipo» El centrocampista azul celebra su primer gol en Primera: «Todos los jugadores sueñan con noches así, aunque no acabó como nos gustaría»

J. L. G. Oviedo Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Alberto Reina vivió ayer una noche mágica. El centrocampista azul anotó su primer gol en Primera y lo hizo además ante un equipo como el FC Barcelona. «Todos los futbolistas sueñan con noches así. Es una noche bonita que no ha acabado como queríamos, pero que hemos disfrutado», afirmó el autor del tanto del Real Oviedo. El futbolista azul apuntó que el equipo se sintió «cómodo» en buena parte del encuentro, poniéndose por delante en la primera mitad, pero la «mala fortuna» en un gol donde hubo algún rebote permitió al Barça empatar. «Con muy poco te matan el partido. En el momento que han visto sangre te meten otro más».

También hablaron al término del encuentro Rondón y Hassan. El venezolano definió el partido como «complicado. Nos pusimos por delante, pero desatenciones puntuales nos cuestan el partido». El delantero cree que la confianza del equipo «sigue intacta. Contra estos equipos hay que estar frescos y ser contundentes alante. Hay empezar sumar y seguir compitiendo».

El franco-egipcio aclaró que su cambio no se produjo por una cuestión física, sino táctica y apuntó que el equipo lo hizo «bien» durante buena parte del encuentro. «Fue un buen primer tiempo, sabíamos que íbamos a tener poco balón». Por su parte, Robert Lewandowski destacó el papel del Real Oviedo. «Juega bien, me gusta y en la primera parte nos puisieron en muchos problemas para finalizar las jugadas», afirmó el delantero del Barça.

