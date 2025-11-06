El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo Zohran Mamdani participó en la ampliación de capital de 2012 y se dirigió personalmente a Sid Lowe para advertírselo

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:35

Zohran Mamdani es uno de los nombres más populares en el mundo en las últimas horas. Acaba de ser elegido como alcalde de Nueva York y su figura genera mucha controversia en el mundo político internacional y ahora también lo hará en el futbolístico desde que se sabe que es accionista del Oviedo. En 2012 fue uno de los miles de personas por todo el planeta que sumaron a la ampliación de capital que evitó la desaparición del Oviedo. 13 años después, aquel joven anónimo dirige la capital del mundo.

Al igual que sucedió en muchas partes del mundo Mamdani escuchó el grito de socorro enviado por el Oviedo y amplificado por aquel mensaje del periodista británico Sid Lowe y no dudó en comprar una acción. Después de hacerlo mando un mensaje por la red social X a Lowe: «Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente el primer accionista de Oviedo con sede en Maine?» y añadió el ya legendario hastag #SOSRealOviedo.

@sidlowe Just bought a share, possibly Oviedo's first shareholder based in Maine? #SOSRealOviedo — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 9, 2012

En aquel momento Mamdani tenía 21 años y aún no estaba metido de lleno en el mundo de la política. Su carrera arrancó en 2015 y diez años después es el alcalde de Nueva York con un respaldo en las urnas abrumador, hasta el punto que recibió más apoyos de los que alcanzó la suma de sufragios del segundo y el tercer candidato al puesto.

Donald Trump se involucró de forma personal en la campaña de la 'Gran Manzana' y lo calificó como comunista, pero no fue capaz de frenar el empuje de un político nacido en Ruanda, que es musulmán, se declara socialista y llega con un programa progresista que aspira a dar un cambio radical a la política neoyorquina.

Desde algunos perfiles en redes sociales como la cuenta @oviedismo se han encargado de sacar a la luz el dato de que es accionista del Oviedo y ya le han dado la dirección de la peña que el club tiene en Nueva York, llamada 'la Centolla Azul' y cuya sede se ubica en el restaurante Círculo Español, en 4101 Broadway y donde los oviedistas suelen reuinirse a ver los partidos del equipo.