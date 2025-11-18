Alemao y Adrián López: dos exazules amenazan al Real Oviedo

Ramón Julio García Oviedo Martes, 18 de noviembre 2025, 00:59 Comenta Compartir

El Rayo Vallecano llegará el próximo domingo al estadio Carlos Tartiere con una doble amenaza en forma de delantero. Por una parte, si el estado físico se lo permite, sobre el terreno de juegos estará el brasileño Alemao, jugador del Real Oviedo en las dos últimas temporadas. Por otra, el canterano oviedista Adrián López estará en el banquillo como segundo entrenador de Íñigo Pérez.

En ambos casos se trata de dos delanteros con pasado en el conjunto ovetense, aunque muy distanciados en el tiempo. En el caso del tevergano Adrián López, su paso por el primer equipo azul fue bastante efímero, puesto que salió del club a los 18 años, siendo todavía juvenil. Eso no le impidió jugar, con 17 años, en el primer equipo.

La salida de Adrián López no estuvo exenta de polémica, ya que abandonó la entidad con destino al Deportivo en el cierre del mercado de 2007. El caso llegó a la Federación Española de Fútbol, que inicialmente condenó al conjunto gallego a pagar unos 330.000 euros de indemnización a los carbayones.

Los dirigentes del conjunto ovetense Alberto González y Miguel Cano negociaron con el Deportivo y la Federación un acuerdo que al final hizo que el Real Oviedo percibiera la mitad de la cantidad que se había establecido inicialmente. Además, un compromiso de un partido amistoso que no se llegó a disputar, pese a lo que el acuerdo fue calificado entonces de muy favorable.

El delantero, tras debutar con el Deportivo en Primera, con 18 años, pasó por varios equipos, como Alavés, Atlético de Madrid, Oporto, Villarreal y Osasuna. Colgó las botas en el Málaga tras una temporada, la 2021-22, en la que solamente jugó dos partidos, en los que sumó 35 minutos.

En su pasó por las filas de Osasuna coincidió con Iñigo Pérez, quien, cuando se hizo cargo del banquillo del Rayo Vallecano en febrero de 2025, le incorporó a su cuerpo técnico como segundo entrenador. Adrián es el hombre de confianza de Íñigo Pérez, con el que comparte gustos futbolísticos. Dicen quienes siguen de cerca al conjunto vallecano que el ojo del exoviedista es determinante a la hora de analizar a los jugadores y aprovechar de la mejor manera posible su rendimiento.

Por otra parte, también aterrizará en el Carlos Tartiere otro delantero con un pasado más reciente en el conjunto ovetense, el brasileño Alemao. No obstante, arrastra unas molestias que le pueden dejar fuera.

Alemao llegó al Real Oviedo como jugador del Grupo Pachuca, aunque figurara inicialmente como cedido por el Internacional de Porto Alegre. En su primer año se incorporó tarde a la pretemporada a las órdenes de Álvaro Cervera. Además, tenía la competencia de Borja Bastón en el ataque. En la tercera jornada, el técnico le dio la oportunidad de ser titular por primera ante el Burgos, pero tras ese encuentro se lesionó y durante toda la temporada arrastró bastantes problemas físicos. Algo que le persiguió también el pasado curso. La primera temporada la cerró con la participación en 33 encuentros, de los que solo en 14 fue como titular. El balance goleador fue escaso, ya que solo logró anotar 5 goles.

La pasada temporada empezó mucho mejor para Alemao, que acabó la temporada con 14 goles, pero la mayoría al comienzo de la misma. En el tramo final nuevamente los problemas físicos hicieron que no tuviera continuidad. Inicialmente regresó a Pachuca, pero en el tramo final del pasado mercado de verano fue tras pasado al Rayo Vallecano por unos 6 millones de euros.

