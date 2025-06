Alemao, a mantener su idilio con el 'play off'

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 4 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La pasada temporada era la primera de Alemao en el Real Oviedo y no fue nada fácil, sobre todo al inicio de la competición. Sin embargo, en el tramo final del curso fue un jugador decisivo y vivió sus mejores momentos en el 'play off'. La prueba más evidente fue que el ariete brasileño marcó dos de los tres goles que anotó el conjunto ovetense. Abrió el marcador en Ipurúa y logró el gol de la victoria en el partido de ida de la final frente al Espanyol en el Carlos Tartiere. En total, con esos dos goles del 'play off', Alemao hizo siete la pasada temporada en la que las lesiones fueron un lastre para el futbolista que estuvo buena parte del curso a la sobra de Borja Bastón.

Este curso las cosas empezaron de forma muy distinta, aunque las lesiones se cruzaron en el camino del brasileño en el tramo final de la competición, pero pese a ello es el máximo goleador del equipo gracias a los que con 14 tantos que acumula.

Principal exponente

Ahora, con los problemas físicos de Fede Viñas, la responsabilidad del gol recaerá en el brasileño y por sus botas pasan parte de las opciones de ascenso del equipo. Lo que está claro es que su nivel de confianza es sensiblemente superior al que mostró el pasado curso.

La pasada temporada las cosas se torcieron pronto para el delantero que tuvo la primera oportunidad de ser titular en la tercera jornada de liga ante el Burgos. Entonces era entrenador del conjunto ovetense Álvaro Cervera que estaba dispuesto a mantener la confianza en el brasileño, ya que se trata de un jugador que se adapta a la perfección a sus gustos por su trabajo y sacrificio.

Sin embargo en El Plantío se lesionó y estuvo dos meses apartado del equipo. La titularidad, ya con Luis Carrión como entrenador, le costó bastante más, ya que hasta la jornada 27, nuevamente ante el Burgos no volvió a formar en un equipo inicial. Para entonces ya había marcado su primer gol con la camiseta azul. En la jornada 23 ante el Racing de Ferrol en A Malata.

En total el brasileño en su primera temporada jugó, entre Liga y 'play off' 37 encuentros, de los que 18 fueron como titular. En total sumó 1.779 minutos sobre el terreno de juego, lo que le convirtió en el décimo cuarto jugador que más tiempo estuvo sobre el terreno de juego.

Esta temporada Alemao es el cuarto jugador del equipo que más minutos ha disputado, con 2.985 y eso que en las diez últimas jornadas solo ha sido titular en cuatro ocasiones y en ninguna de ellas logró completar el encuentro. El brasileño ha participado en 40 de los 42 encuentros, de ellos 35 como titular y 15 completos.

También en el tramo final de la competición se le está negando el gol, ya que lleva sin marcar desde el encuentro ante el Eibar, en la jornada 34, el pasado 5 de abril. En dos ocasiones esta temporada el delantero logró un doblete, en ambas lejos del Carlos Tartiere, ante el Albacete y Racing de Ferrol.

Mientras que el pasado curso tuvo la competencia de Borja Bastón y Masca, en la presente Alemao tuvo que rivalizar con Fede Viñas y Paraschiv. Uno de los problemas de ambas campañas es que ninguno de los cuatro entrenadores que pasaron por el banquillo apostó abiertamente por jugar con dos delanteros. Eso solo sucedió en momentos puntuales de la competición y de algunos partidos.

La llegada de Paunovic coincidió con la recuperación de Fede Viñas y también con las molestias físicas de Alemao, por lo que el uruguayo tuvo su mayor protagonismo de la temporada.

El equipo ovetense necesitará la mejor versión de Alemao en el 'play off', ya que en el aspecto defensivo el equipo está demostrando su mejor versión de la temporada.

