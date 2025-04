Álex Cardero, jugador del Real Oviedo: «Creemos que es posible todavía alcanzar el segundo puesto»

Chisco García Oviedo Martes, 29 de abril 2025, 13:48 Comenta Compartir

«Estamos muy confiados y más después del partido del otro día. Creemos que es posible todavía alcanzar el segundo puesto. Vamos a luchar por ello». La última victoria liguera del Real Oviedo ha servido para revitalizar el ánimo de la afición y también del vestuario y con esas palabras lo ratificaba el canterano Álex Cardero.

La importancia del triunfo llegó dada por los tres puntos sumados, y también por la forma en que lo hicieron. «Fue un muy buen partido. Uno de los mejores en los que hemos entrado de toda la temporada, los primeros 20 minutos fueron buenísimos. La afición estuvo impresionante y sienta bien dar esta imagen ante un rival así y a estas alturas de temporada», ha afirmado. Incluso cuando llegaron los problemas, el equipo no bajó el nivel: «En la Segunda pasa de todo y hay momentos en los que el rival juega y te toca ponerte el traje de faena. Toca defender y toca defender todos juntos, como equipo».

Ahora los azules, afrontarán dos encuentros consecutivos, lejos del Tartiere y ante rivales directos. «Claves son todos, aunque sí es verdad que fuera de casa tenemos que dar un paso adelante. Queremos los seis puntos, soy ambicioso y no podemos mirar a otra cosa», ha manifestado. El reto es estrenar el casillero de triunfos a las órdenes de Paunović: «Desde que llegó no hemos ganado fuera y ahora es ese el reto. Tampoco hemos perdido, pero no ganamos. El Huesca está haciendo un gran año y son un buen equipo, pero tenemos que fijarnos en qué tenemos que mejorar».

Cardero llega el tramo decisivo del campeonato en uno de sus mejores momentos como jugador del primer equipo. «Mi idea es estar siempre preparado para sumar. No sé si me tocará jugar de inicio, pero sé que estoy preparado. Lo importante es aportar, sea cual sea la demarcación. Hay que ayudar al equipo para conseguir el objetivo. Todo el mundo tiene un nivel alto, me siento rodeado de los mejores», ha dicho.

El apagón

Por último, el centrocampista azul habló de cómo vivió todos las circunstancias generadas con el apagón: «Me pilló en casa, la verdad. Me prestó ir por la calle y ver a los niños en el parque. Fueron nueve horas, pero no pasó nada del otro mundo. Estaba en la habitación, se apagó todo y fui a preguntar a mis padres. Debajo tengo un supermercado y la gente fue saliendo sorprendida. Contacté con la gente que tengo alrededor y poco más».