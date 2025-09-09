Álex Forés aguarda por su oportunidad en el Real Oviedo El delantero puede estrenarse el próximo sábado ante el Getafe en función de cómo lleguen los internacionales Fede Viñas y Salomón Rondón

El delantero Álex Forés, que podría tener sus primeros minutos de la temporada el sábado en Getafe, en un entrenamiento con Santi Cazorla y Oier Luego.

Ramón Julio García Oviedo Martes, 9 de septiembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Uno de los jugadores de la plantilla del Real Oviedo que no ha tenido hasta ahora la oportunidad de estrenarse es el delantero Álex Forés. Sin embargo, el próximo sábado podría hacerlo, sobre todo dependiendo de cómo lleguen de sus compromisos internacionales los otros dos delanteros de la plantilla, Fede Viñas y Salomón Rondón.

El delantero valenciano llegó esta temporada cedido al conjunto ovetense por parte del Villarreal, con una opción de compra obligatoria al final de temporada. El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, fue su principal valedor, puesto que ya la pasada temporada se valoró su fichaje, pero se encontraba lesionado. Finalmente, en el mercado de invierno acabó recalando en otro de los equipos que logró el ascenso, el Levante, con el que marcó cinco goles en los 18 encuentros en los que participó.

Inicialmente su destino parecía uno de los equipos mexicanos del Grupo, bien el Pachuca o el León. Sin embargo, el propio jugador prefirió quedarse en Oviedo y tratar de pelear por una plaza en el equipo. El club intentó hasta el último día de mercado la incorporación de un cuarto delantero, opción que no se dio y con ello las opciones de que lleguen oportunidades para Álex Forés aumentan sensiblemente.

Hasta ahora no ha disfrutado de la oportunidad de disputar ningún minuto. En la primera jornada no entró en la convocatoria, ya que el Villarreal incluyó una cláusula que obligaba a los ovetenses a pagar una importante cantidad de dinero en caso de que disputara el partido.

En los otros dos encuentros sí entró en la convocatoria, pero no llegó a gozar de minutos. En las dos primeras jornadas de Liga el titular fue Salomón Rondón, mientras que en la tercera el elegido fue Fede Viñas. En ningún momento el equipo ha estado con dos delanteros sobre el terreno de juego. Un atacante y un mediapunta o una línea de tres con dos extremos abiertos han sido las alternativas.

Como extremo

Ni siquiera en pretemporada Vejko Paunovic ha mostrado mucha confianza en el delantero, ya que en los minutos que le dio en los encuentros amistosos siempre le utilizó en la banda derecha, como extremo. Desde esa posición en el encuentro ante la Cultural Leonesa, en Grado, asistió para que marcara Salomón Rondón.

Mientras que Fede Viñas y Salomón Rondón son dos delanteros de condiciones más similares, Forés puede ofrecer algo más de movilidad en el frente de ataque y buscar así los espacios en la defensa rival.

Esta semana la ausencia de los internacionales hizo que Paunovic tuviera que improvisar en algunos entrenamientos, incluso en el partidillo que se disputó ante el filial. Una de las soluciones que encontró fue poner a Ilic como delantero centro. Hasta ahora el serbio es el jugador que más posiciones ha ocupado dentro del equipo carbayón.

Temas

Real Oviedo