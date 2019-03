Derbi Sporting-Real Oviedo | «Más allá de ser falta o no, en la repetición se ve claro que el árbitro da gol»

El gol anulado a Ibrahima en los minutos finales del encuentro pudo cambiar el resultado y lo que más extrañeza causa en los jugadores del conjunto azul es que inicialmente el árbitro lo concedió.

El lateral Mossa, reconoce su perplejidad por el cambio de opinión del colegiado «al principio pienso que había dado gol» e insiste en que «no entro a valorar si es falta o no. Lo que veo luego repetido es que la acción del árbitro que no pita nada y su gesto es dar gol. Aguanta y luego pita la falta», por lo que afirma que «habría que preguntarle a él que se le pasó por la cabeza».

A jucio del valenciano esa decisión arbitral fue decisiva y en el resultado «lo anula y cambia la película. Por ocasiones, quitando el penalti, el marcador pudo ser otro», dijo. El lateral azul no oculta la decepción del equipo, ya que «estamos jodidos por los tres puntos» y también porque «sabíamos que es un partido con sentimiento especial para nuestra gente y nos hubiera gustado que el resultado hubiera sido otro», comentó.

En cuanto al desarrollo del partido no fue distinto a lo esperado «un derbi, no fue nada diferente a lo que preparamos» dijo Mossa, que explicó que «ellos basan casi todo su juego directo sobre los dos delanteros» y que «en estos partidos los detalles condicionan. El que marca primero tiene muchas opciones de manejar el partido». Por eso lamenta que el Sporting «se encontraron con una jugada que les hace el partido más fácil, nosotros sin tener ocasiones, no estábamos pasando apuros y teníamos más posesión».

También cree Mossa que el equipo en la segunda mitad estuvo mejor y tuvo momentos en los que encerró atrás al rival, sobre todo con dos delanteros en el campo «al final es normal llegar más, al contar con más gente arriba. El resultado le hace al equipo contrario guardar la espalda. Ahí estuvimos bien, empujamos». Antes de entrenarse ayer el técnico repasó el partido «lo analizamos cuando ganamos y si perdemos vemos qué podemos mejorar», afirmó Mossa que no oculta que «cometimos errores, también hicimos algunas cosas bien», por lo que entiende que lo que les toca ahora es «intentar ver lo que hicimos mal y pensar en el siguiente partido».

Mossa no cree que el resultado les pueda pasar factura «si apartamos lo emocional son solo tres puntos. Lo más importante ahora es la reacción» y recuerda que «el año pasado que no ha tenido nada que ver con el partido este las reacciones fueron contrarias y ese tiene que ser nuestro espejo». Por eso insiste en mirar al próximo encuentro ante el Deportivo «ese es el partido más importante» y tiene claro que con un buen resultado las sensaciones cambiarán «las victorias son las que nos van a dar crecimiento, confianza y afrontar lo que queda con ilusión». Además, espera contar con el apoyo de la afición «prefiero jugar en casa, pero eso no garantiza nada. Primero pensar en el Deportivo, luego lo demás».