«Los momentos decisivos nunca caen a favor» Anquela se queja del arbitraje y cree que el Real Oviedo mereció la victoria por el juego desplegado, en especial en la primera mitad R. J. GARCÍA LAS PALMAS. Lunes, 3 diciembre 2018, 03:06

En la sala de prensa del estadio de Gran Canaria se vio al Juan Antonio Anquela más molesto con un arbitraje desde que llegó al Real Oviedo. El técnico cree que hubo hasta tres posibles penaltis en el área canaria y también se quejó de la expulsión de Christian Fernández. El entrenador azul, además, dijo que el resultado le sabe a poco por el trabajo que hicieron sus jugadores a lo largo de todo el encuentro.

Anquela dijo en relación con el arbitraje que «hubo muchos momentos decisivos y nunca van para nuestro lado. Y veo cómo arbitran a otros equipos. Sé que se pueden equivocar, pero cuando pasa siempre nos suele afectar a nosotros».

El jienense recordó que «nos han pitado un penalti en lo que va de liga. Creo que hubo un empujón a Christian en el primer tiempo tremendo». También se refirió a la jugada postrera con Viti, en la que el entrenador explicó que «Viti me dijo que le agarraron. Nos han pitado un penalti a favor en toda la Liga, no digo más», y también se quejó de la segunda amarilla a Christian Fernández -«la quiero ver»- y añadió que «me saca de mis casillas que a Christian los árbitros lo conozcan y vayan con la tarjeta por delante, pero a los mentirosos no, a los que se tiran y fingen no los conocen. Yo sí los conozco».

«No hemos tenido suerte»

El técnico, que habitualmente evita hablar sobre los arbitrajes, fue ayer muy claro: «Si nos agarran y no pitan es que no hemos tenido suerte, no voy a hablar de decisivo o no. Son situaciones no controlables. El año pasado nos quedamos fuera de un 'play off' por la diferencia de goles».

Preguntado por si el VAR ayudará a evitar estas situaciones, el entrenador indicó que «soluciona muchas cosas, no tengo la más mínima duda. A los árbitros les evita errores graves, estoy de acuerdo con ello. Unos días va para un lado y otros para otro, pero en ese aspecto tenemos mala suerte... por no decir otra cosa».

Sobre el encuentro, el técnico jienense cree su equipo hizo «más méritos y hemos estado más cerca de ganar». En la misma línea apuntó que «en el primer tiempo hubo ocasiones por los dos lados, nosotros tuvimos varias muy claras y ellos una, la de Rubén Castro», mientras que en el segundo «hubo muy poco, también alguna decisión en la que no hemos salido muy bien parados».

En definitiva, el técnico reconoció que el punto le sabe a poco «por el trabajo de los jugadores y por cómo hemos estado en el campo, hemos merecido más. En líneas generales hemos estado bien».

También quiso dejar claro el técnico que ayer se enfrentaron a «un equipo tremendo» al que «hemos maniatado. Tuvimos la pelota, por momentos jugamos bien y faltó un pelín de fortuna. Hay tres jugadas... no me quejo, porque no se ve, pero en la primera parte hay un penalti a Christian tremendo». El entrenador cree que el equipo azul ya había estado bien en Riazor -«jugamos bien pero nos cayeron varios cada vez que llegaron»- y ayer consideró que se tuvo «la misma intensidad y la misma forma, teniendo la pelota y queriendo llegar arriba. Estamos contentos con el trabajo de la gente, pero ganar un partido en Segunda es muy complicado».