«Estoy convencido de que vamos a salir de esta»

La experiencia de tantos años en los banquillos le sirve a Juan Antonio Anquela para lidiar con situaciones complicadas como la que le ha tocado vivir esta semana. El técnico jienense habló ayer ante los medios al término del entrenamiento y lanzó un mensaje claro: «Estoy totalmente convencido de que lo vamos a hacer bien y de que vamos a salir de esta. No me cabe la más mínima duda».

El entrenador del Real Oviedo reconoció que el compromiso de mañana «es muy importante», pero insistió en que no por lo que pueda suceder con él. «Mi futuro no me preocupa lo más mínimo. Me preocupa que el Oviedo gane. Nada más», dijo. Además, apuntó que lo que le interesa es «estar tranquilo y rodearme de la gente que te quiere». En ese aspecto, aseguró que «la inmensa mayoría está con mi persona. Ya no con el entrenador. Están con mi persona y eso para mí es importantísimo».

Su objetivo ahora es el mismo de siempre. «Pelear como lo he hecho toda mi vida. Pelear cada partido como si fuera el último. Nunca me he marcado ninguna meta y sé cómo funciona este juego», aseguró el entrenador. Además, el jienense hizo hincapié en que desde el club lo único que le han trasladado esta semana es que «siga haciendo lo que estoy haciendo, que trabaje y que procure ganar. Nada más».

En cualquier caso, Juan Antonio Anquela tiene claro que cuenta con el apoyo del vestuario, algo por lo que dio las gracias, y comentó que «la sensación de muerto jamás la hemos dado». «Sé que mis futbolistas podrán estar más acertados o menos, equivocarse o no, pero no tengo la más mínima duda de que creen en lo que se está haciendo».

«Es una locura»

El juego del equipo en las últimas jornadas no ha tenido el premio de los resultados. El técnico cree que por distintos motivos no sirvió para sumar puntos y entiende que «lo único que valen son los resultados». En se sentido, asume que a los entrenadores se les valore por eso. «Hace tres semanas era bueno y ahora ya soy malo, pero lo normal. Es una locura, pero así está montado», comentó.

Anquela, aunque no quiere ponerlo como excusa, no obvia que la plantilla está teniendo muchas ausencias que condicionan los resultados. «Pero, pese a ello, hemos seguido peleando, haciendo lo que se puede. Las dos últimas jornadas se han afeado unos números que estaban donde nos corresponde, ni más ni menos».

Finalmente, el titular del banquillo del Real Oviedo se refirió al partido de mañana en el Carlos Tartiere, en el que está seguro que los aficionados van a estar con él y con el equipo. «Sé de unos que no van a fallar nunca. Y solo tengo que mirar a los que no fallan, nada más», dijo Anquela, en una clara alusión al apoyo que recibe cada semana desde el Fondo Norte.

