Anquela: «Este año creo que vamos a conseguir el 'play off'» Juan Antonio Anquela, con gesto sonriente, durante uno de los ejercicios del calentamiento. / JORGE PETEIRO El entrenador oviedista señala que en los últimos duelos «el fútbol nos está diciendo que no y nosotros vamos a decirle que sí» I. ÁLVAREZ OVIEDO. Domingo, 21 abril 2019, 03:25

«Con la misma ilusión que el primer día» y pensando «solo en el primero» de los ocho partidos que le quedan por disputar al Real Oviedo, Juan Antonio Anquela afronta el tramo final de competición con la convicción de poder lograr una plaza en el 'play off'. Un objetivo que el año pasado veía «más fácil» de alcanzar y se le escapó por deméritos «propios» a los azules, que según proclamó su entrenador van a «pelear hasta el último segundo» por él.

«Con todo lo difícil que está y con los equipos tan buenos que hay ahí creo que lo vamos a conseguir porque nosotros creemos en ello», afirmó el jienense. «Por momentos puntuales y cosas que no caen de nuestro lado, el fútbol nos está diciendo que no y nosotros vamos a decirle que sí», añadió el experimentado técnico, que solo le pide a su equipo «ganar». «El último día fue un accidente, el día del Dépor hicimos méritos que suficientes para ganar, el día anterior nos privaron de conseguir un resultado importante y el equipo está haciendo todo lo que tiene que hacer. Lo único que necesita es creérselo y nosotros nos lo estamos creyendo», apostilló.

En ese sentido, considera que en los últimos partidos los suyos están recibiendo «demasiado castigo para el juego que el equipo está desarrollando». «Estoy muy convencido de que mis chavales van a dar el do de pecho y vamos a competir hasta el último minuto del último partido», aseveró. Con la esperanza de «acertar» en el dibujo táctico más adecuado para sorprender al Córdoba, insta a afrontar el choque con la guardia alta.

«En la Segunda, el día que no estás concentrado y no compites, te gana cualquiera. El Córdoba puede ganar al Oviedo perfectamente, igual que el Oviedo puede ganar al Córdoba», expuso el jienense, que se refirió a la etiqueta de entrenador defensivo «En ningún sitio de los que he estado mi equipo ha sido rácano», aseguró el andaluz, que ante la posibilidad de apostar por dos puntas en su formación inicial recordó que su equipo juega habitualmente con tres delanteros: «Saúl es delantero y Yoel Bárcenas es delantero. Si ponemos dos, mal negocio».