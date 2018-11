«¿Continuar? Es una cosa que no depende de mí»

La afición del Real Oviedo despidió al equipo y a Juan Antonio Anquela con pitos, reclamando la marcha del técnico después de la derrota por 4-0 en Riazor. El preparador jienense no escurrió el bulto en su comparecencia posterior al encuentro. «Estoy a lo que me diga el club. Por el puesto de entrenador tememos todos los días. Es una cosa que no depende de mí. Yo lo que tengo que hacer es trabajar, trabajar y trabajar».

Sobre el desarrollo del encuentro, el técnico señaló que estuvo «más igualado de lo que dice el resultado»

«No se que explicación dar al partido. Hay que volver a verlo. Es un resultado muy abultado. Nosotros hemos jugador partes del partido muy bien», destacó el preparador, que considera que el Deportivo «cada vez que ha llegado ha metido. El partido ha estado más igualado de lo que dice el resultado.