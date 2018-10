Anquela: «Nos han faltado bastantes cosas»

El entrenador del conjunto azul, Juan Antonio Anquela, aunque dijo que el equipo por momentos hizo cosas bien, no ocultó su malestar con el juego de los suyos «nos han faltado bastantes cosas, el domingo pasado no faltaron tantaspero esta es la Segunda División. Yo no voy a decir aquí lo que es, en todo caso lo diré donde corresponde que es en el vestuario».

El técnicio visiblemente decepcionado con el cambio del equipo en relación con la pasada jornada zanjó el asunto con un enigmático «nos han faltado más razones, no quiero entrar por ahí». Pero insistió en el cambio a peor «nos ha faltado algo que tuvimos el domingo pasado y si no damos el nivel no estamos en condiciones de poder competir el partido», concluyó.

En cuanto a carencias más concretas apuntó a la ausencia de «contundencia sobre todo en los últimos pases», y añadió que «en algunos momentos no lo hicimos mal, pero nos ha faltado profundidad y ser más contundentes y mordientes en los metros finales».

El técnico lamentó que no pudieron dar a la afición la alegría que querían y lamentó que en momentos en los que estaban haciendo las cosas bien les faltó «regularidad y rematar jugadas, dar sensación de peligro». Anquela reconoció que el Rayo Majadahonda también tuvos sus oportunidades, aprovechó una de ellas y por eso «ha ganado justamente».

Otro aspecto negativo fue un nuevo gol a balón parado, «en el primer tiempo ya pudieron marcar, remataron dos y a la tercera gol. Hay que mirarlo, nos han superado esa faceta y nosotros no creamos peligro», dijo el técnico que insistió en la igualdad de la categoría y lo buen equipo que es el Rayo Majadahonda.