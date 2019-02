Anquela: «Se ha ganado desde la tranquilidad» 01:12 El técnico azul, que mostró su disconformidad con «las caras» de sus jugadores antes del inicio, se mostró autocrítico tras un triunfo «con fe, pero con pausa» IVÁN ÁLVAREZ Sábado, 16 febrero 2019, 23:11

Con una mezcla de sensaciones que osciló entre la alegría por el resultado y su tendencia a mantener la guardia alta. Después de encadenar la tercera victoria, la sexta en los siete duelos disputados en 2019, Juan Antonio Anquela combinó en la sala de prensa del Carlos Tartiere la satisfacción por la paciencia que tuvo su equipo para gestar el triunfo con la autocrítica, focalizada en la forma de entrar al partido de sus jugadores, como así se lo trasladó en el vestuario.

«Lo he dicho antes de empezar, que no me gustaban las caras y en el descanso estábamos mirando al suelo», confesó el entrenador del Real Oviedo, que proclamó que «el hambre se tiene que ver antes de salir» al terreno de juego con «la idea preconcebida». El técnico jienense instó a «sacar muchas conclusiones» del partido de ayer, poniendo el acento en el margen de progresión. «El partido no me ha gustado», señaló el jienense minutos después de mostrar los aspectos positivos y las claves para enlazar una jornada más puntuando por partida triple.

«Se ha ganado desde la tranquilidad», sintetizó el experimentado preparador andaluz, que afirmó que «lo que más» le gustó fue que el equipo tuvo «paciencia» y ha «sabido sufrir». «A una cosa que pintaba mal, porque pintaba mal al principio, hemos sabido darle la vuelta y sobre todo hacerlo con tranquilidad», expuso acerca de un duelo que vio modificado su guión de nuevo tras una sustitución en el descanso, efectuada para asentar el cambio de dibujo táctico ordenado en los últimos minutos de la primera parte, como señaló el técnico azul.

«En el campo es muy difícil transmitir algunas órdenes. En el descanso hicimos un cambio y aseguramos un poquito más la forma de jugar», confesó el jienense, que considera que en el encuentro se vieron «dos tiempos distintos y en los dos hemos ganado». «En la primera porque no hemos estado bien y no hemos concedido ni una y ha habido una segunda en la que hemos sido mejores», precisó Anquela, que cree que acertaron con los cambios introducidos tanto en el descanso como en la segunda mitad, en la que buscó mayor sosiego con la pausa a través del balón con la entrada de Javi Muñoz.

«Al principio le costó porque el balón iba de un lado a otro y faltaba un pelín de calma, pero para eso lo sacamos a él, para que pusiera esa calma», explicó el entrenador oviedista, que cree que la entrada del parleño propició que Tejera y Ramón Folch jugasen desde entonces «bastante mejor». «Hemos ido con fe, pero con pausa», afirmó por partida doble el jienense, que señaló que su equipo generó «tres muy claras» y supo maniatar al Alcorcón para sacar adelante «un partido muy complicado».

Anquela, que eludió hacer una valoración profunda de la buena racha de resultados que atraviesa su equipo porque «en Segunda se pasa del blanco al negro en nada», no quiso finalizar su comparecencia sin darle el pésame a Edu Cortina y su familia, así como enviarle un mensaje de ánimo por el fallecimiento de su padre. «Darle ánimo y a seguir para adelante, que la vida sigue», concluyó.