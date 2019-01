Anquela mima a sus laterales de cara al duelo del domingo

Acuciado por los problemas físicos, Juan Antonio Anquela extrema las precauciones para que no aumente el listado de bajas para el duelo de este domingo (20 horas) contra el Extremadura en el Franciso de la Hera. Con Forlín, Ibra, Saúl Berjón, Omar Ramos y Viti en la enfermería, el técnico jienense tampoco podrá contar por acumulación de cartulinas amarillas con Christian Fernández, lo que le obliga a introducir cambios en el entramado defensivo empleado en las tres últimas jornadas.

Una de las opciones más naturales para no modificar esa estructura pasa por el regreso a la parcela central de la zaga de Javi Hernández con la entrada en el carril zurdo de Mossa, pero el lateral arrastra problemas físicos por un golpe recibido durante el partido del pasado sábado. «Poco a poco parece que las molestias van disminuyendo y espero que con los días que quedan para el partido el míster pueda contar conmigo», explicó el valenciano, que por tercer día consecutivo no completó la sesión con sus compañeros para no correr más riesgos. Diegui Johannesson, afianzado en el costado derecho de la zaga, tampocó completó por precaución el partidillo con el que concluyó una sesión en la que Anquela volvió a ensayar con dos dibujos tácticos.