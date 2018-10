Anquela: «La Segunda es preciosa para los de fuera, para los de dentro es un martirio» El técnico azul relativiza la importancia del dibujo táctico y destaca que «es cuestión de actitud» IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 26 octubre 2018, 15:06

Con la baja de última hora de Aarón Ñíguez, que será suplida con el regreso a la convocatoria de Borja Sánchez, el Real Oviedo partirá mañana (7 horas) hacia Tarragona para tratar de encadenar ante el Nástic su segundo triunfo. Juan Antonio Anquela, que no contará todavía con Carlos Hernández, reincorporado esta semana al trabajo con el grupo, ha deslizado que repetirá el equipo que logró los tres puntos el pasado domingo ante Osasuna.

«Con once vamos a jugar seguro», ha afirmado para después profundizar que cree que «serán los mismos del otro día», aunque ha confesado que todavía no lo ha dicho en el vestuario. Flexible en lo táctico en los primeros meses de competición, ha recordado que ante Osasuna le dieron la vuelta en el marcador cambiando el dibujo como habían hecho el pasado curso en el Carlos Tartiere contra el Almería y ha relativizado la importancia del sistema al señalar que «esto no es cuestión de números y posicionamiento, es cuestión de actitud».

Anquela, fiel a su discurso, no baja la guardia y ha reiterado que «si no estamos al cien por cien no ganamos ni al juvenil». «A todos les cuesta», ha profundizado el técnico azul, que ha indicado que la competición es tan bonita para el espectador como sufrida para sus protagonistas. «La Segunda División es preciosa, pero para los de fuera. Para los de dentro es un martirio cada domingo», ha proclamado el jienense, que considera que el Nástic ya tendrá el sello de su nuevo entrenador a pesar de que el relevo en el banquillo de los tarraconenses esta semana ha reducido su margen de maniobra.

«A (Enrique) Martín le sobran dos días de entrenamiento para hacer tres equipos», ha expresado el veterano técnico andaluz, que cuestionado acerca del escrito enviado al club por parte de la Comisión Antiviolencia, ha mostrado su opinión. «Hay que hacer lo que diga el jefe. Hoy en día hay que adaptarse a la ley», ha apostillado. Después de que Jagoba Arrasate insinuase que el VAR iba a provocar su retirada, Anquela ha salido en defensa de Christian Fernández. «Siempre dice que a Christian se le conoce, pero a los mentirosos también, a los que se tiran y provocan. Nosotros no comentamos nada, esto es un juego y cada uno cuando le interesa se va a un sitio», ha expuesto el jienense, que no ha ocultado que quiere que el zaguero cántabro «sea más sereno».

Cuatro del filial en la convocatoria

Todavía mermado por las lesiones, el conjunto azul desplazará a Tarragona a cuatro jugadores del filial. A los catorce jugadores disponibles de la primera plantilla se unen Javi Hernández, Jorge Mier, Borja Sánchez y Steven.