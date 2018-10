Anquela: «Hicimos méritos para no regresar de vacío» Juan Antonio Anquela, durante el partido en Tarragona. / P.-DEPORTE El técnico azul lamenta la forma en la que llegó la derrota y asegura que «hay que estar hasta el último minuto en tensión» R. J. GARCÍA TARRAGONA. Lunes, 29 octubre 2018, 02:17

La cara de Juan Antonio Anquela tras el encuentro era un ejercicio de cómo ocultar la decepción y tratar de mantener el tipo ante una nueva derrota en el tiempo añadido, agravada por el hecho de que el gol se produjo en una acción a balón parado.

El técnico azul empezó por decir que «el domingo pasado ganamos en el último minuto y hoy -por ayer- perdimos», pero a continuación reconoció que «cometemos errores y en eso somos reincidentes», en referencia tanto al momento como a la forma de recibir el gol de la derrota. Por lo demás, el técnico azul consideró que los suyos hicieron un buen partido -«no hemos jugado mal, pero no hemos podido sumar»- y lamentó que «hicimos méritos y nos vamos de vacío».

Una vez más el Real Oviedo reaccionó con los cambios tras el descanso y Anquela explicó que esas modificaciones respondían a que «buscábamos algo». En esta línea comentó que «estábamos haciendo las cosas bastante bien. En la primera parte llevamos el peso del partido, nos ha faltado en los metros finales y el rival aprovechó la suya».

No ocultó el entrenador que en el inicio de la segunda parte el Nástic tuvo el 2-0, pero recordó que los suyos siguieron insistiendo: «Empatamos más que merecidamente, y se nos ha ido porque esto es un juego y hay que estar hasta el último minuto en tensión y no se pueden cometer errores así».

El jienense reconoció que «el resultado duele muchísimo» y la forma también. «Sabíamos que el gol podía llegara así, y vino. Fue una falta que no sé si es falta, ni si es evitable o no. Perdimos y hay que ver el por qué», matizó, e insistió en que «es una pena muy grande porque el equipo hizo méritos para no irse de vacío».

Sobre el nuevo tanto a balón parado, Anquela explicó que «entrenar más de lo que entrenamos para defender este tipo de jugadas es difícil. Estamos trabajando todas las semanas en ello. Tendremos que mejorar, no hay más remedio».

En cuanto a la influencia del hecho de jugar con diez jugadores por la expulsión de Folch, comentó que «seguimos atacando con uno menos y queríamos ganar el partido. Pudimos meter un defensa en el tercer cambio y no lo hice. Tenía buenas sensaciones. Pero hay que estar preparado para algo como lo que ha venido».