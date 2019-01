Anquela: «Todos pedimos más y yo quiero más, pero me puedo quejar bien poco» SEMEYAPRESS El entrenador del Oviedo espera «que dure» la solidez defensiva, confía en hacer «un buen partido» en «la plaza más complicada de Segunda» IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 24 enero 2019, 13:52

En una semana en la que ha tenido que cambiar el escenario de los entrenamientos por el temporal que causó estragos en El Requexón, Juan Antonio Anquela ha preparado a contrarreloj «un partido tan importante como el de Zaragoza (viernes, 21 horas)«. Con esos condicionantes, el cuerpo técnico del Real Oviedo ha diseñado una planificación que el entrenador oviedista ha comparado con «un menú a la carta», brindando «a cada uno lo que pensábamos que necesitaba» para tratar de dar continuidad mañana en La Romareda a «la imagen que está dando el equipo y el trabajo que está haciendo».

«Hay poco que cambiar, lo estamos haciendo relativamente bien y vamos a ver si somos capaces de seguir compitiendo y de seguir siendo un equipo sólido y consistente en todo», ha expuesto el técnico azul, consciente de que «cada día es más difícil», pero satisfecho por el rendimiento de su equipo la jornada pasada en el Francisco de la Hera: «Ganamos bien y por momentos tuvimos el balón con criterio y jugamos con mucha personalidad».

«Todos pedimos más y yo quiero más, pero me puedo quejar bien poco», ha ahondado el jienense, que ha reiterado su idea de que lo que más valora de sus jugadores «es que nunca dejaron de creer en lo que estaban haciendo». «Somos los mismos en las duras y en las maduras. No hemos cambiado en nuestro discurso, en nuestra manera de entender esto e incluso como personas, que es lo más importante», ha agregado el andaluz, que ha destacado la dificultad del escenario que visitará mañana el conjunto carbayón.

«La plaza es la más complicada de Segunda División. Dices Segunda División y nombras Zaragoza y no concuerda», ha afirmado el veterano preparado, que ha recordado que el club maño es el más laureado de todos los que forman actualmente la categoría de plata y ha asegurado que «va a ser complicado», pero está convencido de que sus jugadores están «preparados para hacer un buen partido y, sobre todo, para competir, que es la palabra clave». «Competir lleva muchas cosas y el equipo lo está haciendo en los últimos partidos, está cumpliendo muchas de las premisas que engloba esa palabra», ha apostillado.

Con la convicción de que a Zaragoza irán dieciocho y todos deben aportar, preparados para jugar aunque la estancia sobre el terreno de juego se reduzca a solo un minuto, Anquela considera que por el momento están «consiguendo» ese espíritu colectivo y espera que «sea duradero» al igual que la fortaleza defensiva mostrada en las últimas jornadas. «Si te arropas desde donde hay que arroparse, desde arriba, sabiendo en cada momento qué hacer según donde esté el balón, no hay nada más. Estamos un pelín más centrados en todo, pero esto ojalá que dure porque es nuestra única solución, que defensivamente estemos fuertes y sólidos», ha concluido.

La vuelta de Christian, único cambio

El regreso de Christian Fernández tras cumplir su encuentro de sanción el pasado domingo en Almendralejo es el único cambio introducido en la convocatoria confeccionada por Anquela. El lateral del filial Jorge Mier, que cubrió la plaza del defensor santanderino la última jornada, no tendrá que viajar al no ser incluido en una convocatoria en la que tampoco está Ibrahima, reintegrado al trabajo con el grupo desde el martes. «Vamos a esperar hasta que tenga el alta definitiva, no hay otra. Esperaremos una semana más», ha explicado el técnico azul sobre el delantero senegalés.