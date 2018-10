Real Oviedo | Anquela: «No estoy enfadado nunca, pero me preocupo»

Las dos últimas ruedas de prensa de Juan Antonio Anquela tuvieron un tono más reivindicativo de lo habitual, pero en la de ayer el técnico recuperó su tono habitual. Dijo no estar enfadado, pero sí reconoció su preocupación porque los resultados no son los esperados. Además, el jienense asumió que el equipo no estuvo bien en los dos últimos encuentros en el Tartiere. Pese a gozar de más posesión que el rival, el equipo estuvo largo y dio facilidades a los rivales.

Anquela lanzó un claro mensaje: «el principal objetivo del equipo es recuperar resultados e intentar sumar». E insistió en que «eso es lo importante en esta categoría y para sumar hay que hacer las cosas bien. Y creo que estamos en el camino». El equipo tiene mañana la oportunidad de lograr la primera victoria como local. «Tenemos muchas ganas de quitarnos el lastre de ganar en casa, pero para hacerlo hay que hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho los dos últimos partidos».

En este sentido, el entrenador reconoció que ante el Zaragoza y Elche fueron inferiores, mientras que contra el Extremadura estuvieron mejor. «En esos partidos en casa hemos sido largos en el campo e imprecisos. El rival por eso fue mejor que nosotros. En Segunda hay que estar juntos y armados. Salvo el primer día, no hemos dado esa sensación en casa», advirtió. En cualquier caso, Anquela es optimista y confía en sus jugadores: «mañana lo vamos a conseguir. Vamos a jugar bien».

El técnico del Oviedo tiene claro lo que debe cambiar el equipo. Entre otras cosas, aprovechar mejor la posesión que ha tenido como local. «Los partidos que jugamos en casa jugamos en muchos metros, estuvimos partidos. Tuvimos el balón, pero sin sensación de peligro». Eso es algo que el conjunto está mejorando hasta ahora a domicilio. «La posesión a veces es una gran mentira. Generalmente el que la tiene va a ganar, pero en casa no hemos sabido tener el balón y propiciamos contras. Y nos ponemos nerviosos porque este juego es así», dijo el entrenador azul, consciente de los problemas.

Uno de ellos es que solo ha dejado la portería a cero en un encuentro. Anquela explicó que «con muy poco nos hacen gol, se ve venir». «El otro día, cuando el Alcorcón cogió esos cinco minutos que nos apretó, estaba para aguantar el balón, porque empezamos bien. Es preocupante», insistió.

Al referirse al encuentro del pasado domingo, el técnico aprovechó para recordar que, a su juicio, no merecieron perder y manifestó que «todavía no hemos dicho nada, no nos quejamos, pero cuidadito». «Hay que verlo tranquilamente, dos veces. El año pasado contra el Barcelona B nos pasó lo mismo y con el mismo que levanta la bandera», señaló. «No me quejó, pero eso está ahí», hizo hincapié.

Lo que tiene claro el técnico es que están en una categoría muy complicada, en la que, por momentos, las cosas salen bien y, en otros no, por lo que considera clave «creer en lo que haces y pensar que el trabajo es bueno».

Respecto al tono de sus dos anteriores ruedas de prensa, Anquela descartó que estuviera enfadado. «No estoy enfadado nunca. Me preocupo muchísimo, me ha costado mucho estar en el Oviedo, estoy muy a gusto y no quiero irme de aquí jamás. Cuando veo a todo el mundo que se pone nervioso, me preocupo», afirmó el entrenador azul, que insistió que en el fútbol, tal y como él lo entiende no se puede andar. «Si andas pierdes y si los resultados no salen, te preocupas». Además, insistió en lo hondo que el club le está calando. «Yo no nací del Oviedo, pero vais a tener uno de por vida. No voy a cambiar nunca mi manera de actuar, proceder y de trabajar. Es imposible no identificarte con esto, el sentimiento de la gente te llega y te responsabiliza. Aquí sufren hasta en los partidos de los jueves, porque lo llevan dentro».

En lo que no tiene dudas el entrenador es en que el Carlos Tartiere va a estar con el equipo. «Nos va a ayudar», insistió y recordó que «cuando estamos en problemas, que son relativos porque vinieron a partir del domingo pasado, nuestra gente estará con nosotros y nos ayudará».

El entrenador del Oviedo considera que el rival de mañana será muy complicado, como lo demuestra que es el único conjunto de Primera y Segunda División que no conoce la derrota. «En el fútbol no hay casualidades. Si haces las cosas bien, te saldrán de forma positiva», señaló y apuntó que los manchegos han cambiado en relación con el año pasado: «Era un equipo solidísimo, difícil de meterle mano». Y añadió que esta temporada «juegan bien al fútbol y cuidado con lo que tienen, no es casualidad que estén arriba».

