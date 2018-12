Anquela: «Este equipo no está muerto»

La rueda de prensa de Anquela dejó traslucir la tensión de las últimas semanas, pero en ella insistió en el buen partido del equipo teniendo en cuenta las circunstancias y la entidad del rival. El técnico dijo también que se está utilizando la cantera contra él como «arma arrojadiza». El técnico eludió al final pronunciarse sobre su futuro.

La principal conclusión del entrenador tras el empate con el Málaga es que «el equipo compite, el equipo no está muerto. Corre y trabaja y hoy ha merecido ganar desde el primer minuto hasta el último», aseguró.

El entrenador reconoció cierta decepción por el resultado y que por eso la sensación que le quedaba es de «un pelín de impotencia, el equipo ha hecho méritos más que suficientes para ganar este partido», pero lamentó que «no la hemos metido, una dio en el palo, otra quedó en la raya. Fueron tres ocasiones muy claras y otras llegadas importantes», concluyó, También recordó que el rival «no ha tenido muchas ocasiones de gol».

Además, el técnico jienense valoró el esfuerzo que hicieron los jugadores «estoy muy orgulloso de mis chavales, ganando perdiendo o empatando, en rara excepción no han dado el nivel de entrega y predisposición que queremos» y remató indicando que ayer «se han dejado el alma».

Para el entrenador el equipo fue el que más lo intentó y el que fue a por el partido «hemos sido ambiciosos dentro de lo que podemos, no nos quejamos, el que sale corre y trabaja», punto este en el que recordó el potencial del rival para decir que «su primer cambio es Ontiveros, futbolista de Primera División bueno» y por ello entiende que «si no medimos contra quién jugamos y donde estamos malamente vamos».

El técnico descartó que el equipo tenga problemas físicos y «si fuera así no hubiéramos llegado como llegamos y tuvimos un palo y el disparo de Boateng. Nuestro problema es que no valoramos lo que hay enfrente, el rival juega y también va para arriba». También dijo que los cambios fueron por molestias y que el final de Tejera respondió a que «ya hemos perdido muchos partidos al final y cuando no se puede ganar hay que empatar».

Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa fue cuando se le preguntó por la aportación de la cantera, ya que su respuesta fue «no voy a valorar nada de eso, me están usando la cantera como arma arrojadiza y eso es una injusticia tremenda». Además, insistió en no querer entrar en polémicas sobre quien la utiliza.