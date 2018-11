Anquela: «No somos capaces de cerrar los partidos» Juan Antonio Anquela, entrenador del Real Oviedo, durante el encuentro ante el Mallorca. / Alex Piña El técnico del Real Oviedo lamenta que el buen juego de los suyos no haya tenido el premio del triunfo ELCOMERCIO.ES Domingo, 4 noviembre 2018, 19:21

El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, terminó el partido ante el Mallorca visiblemente molesto. El buen juego desarrollado por su equipo durante una buena fase del mismo no se materializó en el marcador. «Sabíamos que nos tocaría sufrir, que el rival no estaría a nuestra merced todo el rato. Han sido 15 minutos, los primeros de la segunda parte, después volvimos a apretar». Fue en esa fase cuando el Mallorca consiguió igualar la contienda. A partir de ahí, el equipo reaccionó y volvió a disponer de ocasiones. El técnico jienense hace una lectura de esta situación. «No somos capaces de cerrar los partidos y nos toca sufrir», afirmó contrariado durante su comparecencia.

El preparador azul salió satisfecho por la imagen que ofreció el equipo y el efecto de los cambios introducidos, tanto en el once como en la forma de juego. «El equipo me ha gustado. Lo que entraron lo hicieron bien. Estuvimos a buen nivel solo falló el resultado. Con muy poco se nos escapan partidos que deberíamos haber ganado», subrayó Anquela, que confía en que no se quede en nada la molestia física que obligó a Saúl Berjón a pedir el cambio. «El martes cuando lo analicemos veremos», dijo.

