Anquela: «No hemos sabido mantener la ventaja»

Juan Antonio Anquela, técnico del Real Oviedo, no podía ocultar su tristeza después de la forma en la que llegó el empate del Lugo. Una igualada que atribuye a la irregular lectura que hizo su equipo con la ventaja en el marcador. «Hemos sufrido demasiado en los últimos minutos, cuando no hemos sabido leer el partido y hacer lo que correspondía. No supimos mantener el balón ni la ventaja», lamentó el técnico jienense, que reconoció que el empate «duele mucho», pero advierte de que la pelea por entrar en la promoción de ascenso «sigue».

«Bajamos la intensidad, nos metimos atrás, perdimos el balón. Son pecados capitales que se pagan», subrayó el entrenador azul, que no ocultó su frustración después de que sus jugadores no fueran capaces de marcar el segundo. No obstante, reconoció que el resultado final hace justicia con los méritos del rival.