Arnau, para siempre en el Tartiere

El de ayer no fue el primer día sin Francesc, pero fue el primero en el que la vida, como en todos estos casos, obligó a seguir sin él. Y eso precisamente les habría dicho Arnau, como cada día en El Requexón cuando tocaba el momento de despedirse: ¡Va, seguimos!

Hasta la persona más fuerte tuvo su momento de fragilidad ayer, pero en cada una de esas mentes oviedistas persistían sus palabras. Por la tarde, y en la más estricta de las intimidades, el Real Oviedo dio su particular, pequeño e íntimo homenaje a Arnau en el Carlos Tartiere. Particular porque fue una camiseta con su nombre y su dorsal, colocada en el centro del campo, lo que concentró las miradas perdidas de quienes le buscaban entre sus recuerdos. Pequeño por ser a puerta cerrada, aunque con toda la afición volcada en un 'hasta pronto' que va más allá de lo deportivo y que se abraza en lo humano. E íntimo por hacerlo en familia, la última deportiva de Arnau: la carbayona.

En el centro del campo de ese estadio cuyo palco ocupó tantas veces en el último año y medio, la elástica azul, un ramo de rosas y lirios blancos, y dos guantes. Uno de Joan Femenías y otro Gabriel Brazao, los dos últimos guardametas que fichó el ex portero como director deportivo carbayón. El presidente del club, Jorge Menéndez Vallina, fue el encargado de recordar «lo buena persona, cercano, entregado y sonriente» que fue Francesc.

Si como profesional «tocó la gloria con sus vuelos bajo palos y forjó una carrera a base de esfuerzo, sacrificio y trabajo», como compañero fue mucho más para los allí presentes. «Nos hizo regalos en forma de momentos maravillosos que debemos recordar para hacer más grande su memoria». Y es que eso quería el Oviedo en su particular, pequeño e íntimo homenaje a Arnau: «mantener el recuerdo de su sonrisa en nuestros corazones».

El presidente abrió el suyo en nombre del casi medio centenar de personas allí reunidas entre equipo, cuerpo técnico y trabajadores del club. «Despedimos a una persona de gran corazón, que nos ha dejado con el alma rota y que se ha marchado demasiadopronto. Sentimos dolor, rabia, tristeza e incluso enfado, nos hacemos preguntas que quizá nunca podamos responder, pero lo más importante es que le despidamos encontrando la paz. La misma que esperamos que haya encontrado él». Vallina asumió que el mayor de los sufrimientos es el que arrastra su familia, por lo que la oviedista tiene ahora la responsabilidad de cumplir una particular deuda con Francesc: «honrar su nombre y hacer más grande su memoria». El acto, lleno de emoción, concluyó con el más sentido de los agradecimientos. ¡Gracias por todo lo que nos diste, Francesc. Descansa hoy y para siempre en paz!.

Antes de ese sentido homenaje, el Real Oviedo tuvo que retomar también la actividad en El Requexón, y el silencio reinante en las instalaciones azules invitaba únicamente a pensar en el eco de una voz, la del catalán. La de un Arnau siempre presente en aquellas oficinas cuando trabajadores, plantilla, cuerpo técnico y prensa iban llegando a la ciudad deportiva. Un Arnau siempre atento al teléfono y que en no pocas ocasiones, sobre todo cuando la actualidad mandaba, salía también a departir con los periodistas habituales. Todo estaba en su lugar, como siempre, pero ninguno de los presentes estaba del todo allí. La tristeza se palpaba en el ambiente y el calor del sol mañanero, que siempre pica aunque sea temprano, no era suficiente para sentirse bien.

Solo el trinar de los pájaros se mezclaba con el recuerdo del catalán en la vuelta del equipo a los entrenamientos. Un regreso que nadie quería pero que el devenir de la liga, a la que aún le quedan dos jornadas, hacía inevitable. El minuto de silencio en recuerdo del director deportivo carbayón -y los casi treinta segundos de aplauso que le dedicó su club- fueron el emotivo homenaje de los suyos, de aquellos con los que compartió día a día hasta el último momento en ese mismo lugar. Todos saltaron al césped del campo número dos. Junto a la plantilla, el cuerpo técnico, y tras ellos, el resto de trabajadores de El Requexón. Un círculo fue formándose en el centro del campo y era allí donde, paradógicamente, se concentraban los rayos de sol de un día que parecía respirar paz a pesar del inmenso dolor de todos los presentes.

Con el grueso de los trabajadorees hizo su aparición el asesor del Grupo Carso, Federico González, cuya arenga a sus 'jóvenes' -como así llama a los jugadores- fue lo único que rompió la emoción para dar paso al trabajo minutos después. Y también David Comamala, secretario técnico, mano derecha de Arnau y una de las personas más afectadas por la pérdida del ex guardameta. Arropados por el equipo de comunicación, que no formó parte del círculo para continuar con su trabajo y poder trasladar ese homenaje al oviedismo, el recuerdo de Arnau se hizo más presente que nunca. Él fue el único que no saltó el césped en ese goteo de gente que llegaba procedente de las oficinas, pero su figura estará para siempre en la memoria de todos los que allí trabajaron codo con codo con él.

Federico ayudó a pasar del emotivo homenaje al trabajo y antes de retirarse departió unos instantes con el técnico azul Cuco Ziganda, que con permiso de LaLiga, pudo evitar la habitual rueda de prensa previa al partido de liga. Ni procedente ni necesaria dadas las circunstancias. El equipo completó unas vueltas de calentamiento y tras ellas las puertas de El Requexón más triste de los últimos años volvieron a cerrarse.