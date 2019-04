Real Oviedo | Anquela: «Este año arriba hay pocos invitados, a ver si somos capaces de colarnos»

Con la confianza que otorga a su equipo la fortaleza mostrada en el último choque, un pulso contra un aspirante al ascenso como el Deportivo, Juan Antonio Anquela subrayó ayer la necesidad de mantener ese nivel y ofrecer el máximo en el duelo de mañana. El técnico azul, que asume con resignación la lesión de Tejera y confía en que su relevo lo «hará igual de bien», recela de Las Palmas, el gigante dormido que los azules se encontrarán mañana sobre el césped del Carlos Tartiere.

«Es evidente que no está como el Dépor, pero miras la plantilla de Las Palmas y no hay que comentar absolutamente nada. Las Palmas es un señor equipo, con un buen entrenador, y van a estar dando guerra hasta el final. No tengo la más mínima duda, porque en cualquier momento enderezarán», argumentó el técnico jienense, que considera que el conjunto canario es uno de los mejores de la categoría, pero está pagando un alto precio por los errores cometidos. Con el precedente del choque de la primera vuelta, aludió a la importancia de «no perderle nunca la cara al partido y, sobre todo, jugar bien» para que los azules respondan a la elevada exigencia que cree que envolverá otra semana más la contienda.

«El domingo pasado jugamos al 120% de lo que nosotros podemos dar. Estoy muy contento por todo lo que hizo el equipo y no ganamos porque teníamos delante a un rival tremendo. El sábado puede ser un calco», argumentó el veterano preparador, que achacó ese empate a las virtudes del Deportivo en un duelo con un guión diferente al anterior en el que el conjunto carbayón no había sido capaz de rentabilizar su ventaja en el marcador como local. «Con el Lugo hicimos muchísimos más méritos para ganar que el domingo anterior. Nos equivocamos al final y ahí sí que fuimos nosotros culpables de que se nos fuera un partido que nunca debió irse», expuso.

«Jimmy lo hizo bien y tiene opciones. Tenemos tres y cualquiera puede hacerlo perfectamente»

Sin despegar la vista del encuentro de mañana ni adentrarse en los cálculos que permitan hacerse un hueco en la parte cabecera de la tabla clasificatoria, sí reconoció que considera que el listón que marca esas zonas de privilegio está todavía más alto en la presente temporada, con pocas rendijas para las habituales revelaciones. «Este año arriba hay pocos invitados. Los que están arriba son los que por poderío tienen que estar ahí. A ver si nosotros somos capaces de colarnos», expuso el técnico oviedista, que precisión que para lograrlo «hay que hacer las cosas muy bien».

Más Real Oviedo «La llegada de Michu tiene que ser una inyección de moral»

«No sé cuántas victorias se necesitan, pero la única que me interesa es la del sábado», proclamó el jienense, que no confirmó a los inquilinos que compondrán el centro del campo azul. «Jimmy lo hizo bien y tiene opciones, Javi (Muñoz) tiene opciones de entrar. Tenemos tres y nos sobra uno nada más. Cualquiera puede hacerlo perfectamente», expuso.

Con la esperanza de que el sustituto de Tejera «tenga la misma fortuna que estaba teniendo» el catalán, Anquela aseguró que está «muy contento» con el comportamiento de Jimmy y extendió ese reconocimiento a los jugadores del filial que trabajan durante la semana a sus órdenes. «El que sube deja el listón bastante alto», afirmó Anquela, que no piensa variar su forma de proceder acerca de su vínculo contractual, emplazando la rúbrica que asegura su continuidad al final de cada temporada. «Siempre he llevado esa línea y no la voy a cambiar. Me gusta que se vayan consiguiendo objetivos y se gane. Nada más», apostilló.