Real Oviedo Arribas y Javi Fernández, fuera de la lista para Riazor arribas durante un entrenamiento. El club no ha podido inscribir a dos de sus refuerzos en defensa y viaja a La Coruña con las novedades de Josín y Nieto MARÍA SÚAREZ Sábado, 17 agosto 2019, 13:21

El Real Oviedo se ha encontrado en las últimas horas con algunas trabas administrativas con las que no contaba a la hora de afrontar la primera semana de competición deportiva. La problemática responde al proceso de inscripción de jugadores y, aunque se solucionará en los próximos días, ha sido inevitable que influyera en la primera lista confeccionada por Sergio Egea esta temporada.

El argentino no incluyó en su convocatoria para Riazor ni a Arribas, que trabajó con normalidad toda la semana con el objetivo de llegar a la primera cita liguera, ni a Javi Fernández, un fijo en centro de la zaga desde el principio de la pretemporada. Para reforzar la mermada cuota de centrales -dada la ausencia de dos de ellos- el técnico citó a Jose Martínez, futbolista del filial.

Si se hicieron con un hueco en esa lista el resto de incorporaciones -Ortuño, Nieto y Sangalli-, aunque no Bárcenas, que sigue su propio ritmo de readaptación hasta coger el ritmo necesario y no viaja finalmente a La Coruña. La convocatoria la completan los dos guardametas azules Alfonso Herrero y Nereo Champagne, los defensas Johannesson, Carlos Hernández, Christian Fernández y Mossa, los centrocampistas Tejera, Lolo, Edu Cortina y Riki y los atacantes Ibra, Obeng y Ortuño. Por banda el argentino elegirá entre Omar Ramos, Borja Sánchez, Sangalli y Berjón.

El conjunto azul, que se entrenó esta mañana a puerta cerrada en El Requexón, saldrá rumbo a tierras gallegas a las 17:00 horas.