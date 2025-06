El 'artillero' apuesta por administrar la pólvora

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 4 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

A su llegada al conjunto ovetense Veljko Paunovic adelantó su intención de ser el artillero que encendiera la mecha del equipo. Ahora su trabajo como tal es la de administrar la pólvora que tiene el equipo, que es mucha. Se trata de intentar que jugadores que están con problemas físicos no tengan recaídas y puedan ser útiles en los cuatro encuentros que se espera que tenga el equipo.

Si el del próximo sábado en Almería fuera el último encuentro de la temporada, la vuelta de la final del 'play off' todo apunta a que Alemao, Hassan, Chaira y Fede Viñas estarían en la convocatoria y los dos primeros seguro que en el equipo. Sin embargo, ante la previsión de que sean cuatro los encuentros el cuerpo técnico optará por ir administrándolos.

De hecho, esa gestión de la plantilla ya comenzó el pasado domingo en el encuentro ante el Cádiz. El delantero Alemao se quedó en el banquillo por las molestias que lleva arrastrando. Esta decisión no solo tiene la ventaja de preservar al brasileño, sino que también sirve para que Paraschiv, casi inédito esta temporada y en especial desde la llegada de Paunovic, tenga minutos para adquirir ritmo de competición y confianza.

No es baladí a estas alturas de la temporada administrar los esfuerzos de los futbolistas, algo que sabe por experiencia propia el conjunto ovetense por lo sucedido la pasada temporada. Al encuentro definitivo del 'play off' no llegaron por lesión jugadores como Rodri Tarín y Mario Hernández, que se perdieron casi toda la temporada por lesión, pero tampoco David Costas o Paulino pudieron participar.

Lo más decisivo en el partido disputado en RCDE Stadium fue que jugadores claves, como Colombatto, Seoane y Cazorla llegaron con molestias más que serias que les impidieron rendir a su nivel. Seoane acabó retirándose lesionado, Cazorla no pudo iniciar el encuentro, mientras que Colombatto lo hizo seriamente mermado en sus condiciones físicas. La prueba más evidente de su precario estado es que ninguno de ellos pudo empezar la pretemporada con normalidad.

Ahora, el técnico tiene la tarea de gestionar los esfuerzos de la larga temporada, empezando por una situación como la de Hassan, que se retiró del encuentro del pasado domingo cojeando. En principio, la dolencia no es grave, pero puede hacer que Paunovic se decida por contar de inicio con Paulino, que lleva unas semanas recuperado y sumando minutos.

En víspera del encuentro ante el Racing de Santander se lesionado Ilyas Chaira, uno de los jugadores que más habían participado durante la temporada. Un golpe en el hombro lo tiene al margen del equipo desde entonces. Sin embargo, ya está entrenando casi al mismo ritmo de los compañeros, pero con la precaución de no tener golpes en la zona afectada. Si no hay sorpresas podría estar disponible para la vuelta ante el Almería. Se espera que en los tres entrenamientos que faltan esta semana pueda incrementar su presencia con los compañeros, incluso ir convocado a Almería.

Finalmente, en el caso de Fede Viñas se lesionó a la media hora del encuentro ante el Zaragoza, hace un par de jornadas. Se trata de un problema muscular y ya está trabajando sobre el césped. El técnico deberá decidir los riesgos que está dispuesto a correr con el internacional uruguayo, que en caso de estar ante el último encuentro de la temporada podría tener minutos.

El equipo regresará esta mañana a los entrenamientos en El Requexón para comenzar a preparar el encuentro del sábado. El plan de trabajo incluye una sesión el viernes en el Carlos Tartiere, la última antes del encuentro y antes de que horas después el equipo viaje a Almería en un vuelo chárter.

