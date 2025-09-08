El ascenso bien vale una visita a la Santina

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

R. J. G. La Peña Azul Wences cumplió con su promesa por el ascenso a Primera y ayer acudió al Santuario de Covadonga. Eso sí, la visita tuvo un inicio inesperado, ya que el autocar que fue a recoger a los oviedistas lucía un cartel con el lema ‘Puxa Sporting’. Los miembros de la peña trasladaron a la empresa que no estaban dispuestos a viajar en ese vehícul, que finalmente fue sustituido por otro. Unos 60 miembros de la peña participaron en el viaje, en el que realizaron a pie el tramo entre Soto de Cangas y el Santuario, donde realizaron una ofrenda floral.