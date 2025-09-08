El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los componentes de la peña azul Wences, en la explanada de la Basílica de Covadonga. E. C.
PROMESA

El ascenso bien vale una visita a la Santina

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

R. J. G. La Peña Azul Wences cumplió con su promesa por el ascenso a Primera y ayer acudió al Santuario de Covadonga. Eso sí, la visita tuvo un inicio inesperado, ya que el autocar que fue a recoger a los oviedistas lucía un cartel con el lema ‘Puxa Sporting’. Los miembros de la peña trasladaron a la empresa que no estaban dispuestos a viajar en ese vehícul, que finalmente fue sustituido por otro. Unos 60 miembros de la peña participaron en el viaje, en el que realizaron a pie el tramo entre Soto de Cangas y el Santuario, donde realizaron una ofrenda floral.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  8. 8

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  9. 9 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  10. 10

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El ascenso bien vale una visita a la Santina

El ascenso bien vale una visita a la Santina