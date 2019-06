Real Oviedo Real Oviedo | Atasco por el carril de la derecha Sangalli, en el partido de la primera jornada de Liga, ante el sportinguista Pablo Fernández. / E. C. El club está a punto de fichar a Sangalli, cuya llegada eleva a seis las opciones en la banda | El futbolista llega libre tras finalizar su periodo contractual con el Alcorcón, con el que marcó dos goles en la última temporada MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 28 junio 2019, 03:39

El Real Oviedo está a punto de estrenarse en el mercado de fichajes y lo hará cerrando la contratación de Marco Sangalli, hombre de banda del Alcorcón que llegará libre al conjunto carbayón tras haber tenido ofertas de Huesca y Mallorca.

El futbolista, cuya incorporación a la dinámica azul está solo pendiente de la firma, se cayó de los planes del Mallorca tras el ascenso del conjunto insular y tiene decidido que su destino pasa por Oviedo.

Su inminente llegada no solo inaugurará la lista de fichajes en una temporada en la que no se presuponen más de cuatro o cinco incorporaciones, sino que le incluye en una plantilla en la que actualmente hay 21 fichas ocupadas y una cesión, la del extremo Yoel Bárcenas, aún por decidir si se convierte en compra o no.

El donostiarra, que jugó 36 partidos esta campaña con el Alcorcón en la que anotó dos goles, tiene la virtud de la polivalencia, lo que le permite jugar tanto de lateral como de extremo.

Esa habilidad para destacar tanto en tareas defensivas y llegando desde atrás como para desbordar por banda saliendo de mediocampo, lo hace válido para dos puestos a los que ya optan cuatro futbolistas en nómina y el propio Bárcenas si finalmente se queda en Oviedo.

Los hombres llamados a afrontar esa competencia por la banda derecha son, además del panameño, Diegui Johannesson, Lucas Ahijado, Viti y Omar Ramos.

Fue el mismo club el que recalcó al hacer público el estado contractual de la plantilla que ninguna de las situaciones vigentes en el mes de junio debía darse por definitiva.

Esta condición, que no cierra la puerta a renovaciones ni tampoco a rescisiones de contrato o salidas, hace que no sea imposibe concebir que sea algún hombre de banda quien decida buscar minutos fuera del club azul.

La llegada de Sangalli acentúa esa posibilidad y abre el abanico de opciones a la defensa y al ataque del equipo por la banda derecha.

Otro perfil similar al del vasco es el de Diegui Johannesson. Tan parecido que ambos tienen los mismos registros esta temporada: 36 partidos disputados con sus respectivos equipos y dos tantos en su cuenta personal.

El internacional islandés renovó durante la temporada y tiene contrato hasta 2021 con el club azul, por lo que, tras cuatro campañas en Segunda es un buen candidato a hacer una férrea competencia a Sangalli por alguno de los dos puestos para los que ambos tienen características válidas.

Es el caso también, en el lateral, de Lucas Ahijado. El canterano, de 24 años, disputó también 36 partidos y anotó dos goles esta temporada que acaba de temrinar, aunque él en el Vetusta (Segunda B). Este año da el salto al primer equipo y lo hace con perfil de lateral derecho.

Viti es otro de los hombres de la casa que durante esta campaña ha rendido en función de las necesidades tanto de extremo como de lateral. El de Laviana, que cumplirá pronto los 22 años, lleva tres temporadas teniendo minutos con el primer equipo y en esta ha llegado a participar de 14 partidos, siendo uno de los revulsivos más eléctricos a disposición de los técnicos. Sobre todo en ataque, por su velocidad, pero no le ha faltado trabajo en defensa si el guión lo requería. El canterano tiene también contrato de primer equipo.

El atasco en esa banda es tal que a los tres canteranos hay que sumar aún los dos hombres de la plantilla llamados a ser titulares en ataque, al menos hasta la llegada de Sangalli.

Contrato en vigor tiene Omar Ramos, cuya temporada no es comparable a la de hombres con regularidad porque al tinerfeño- que llegó en el mercado invernal- le han lastrado las lesiones.

Sin embargo, el extremo ha dejado muy buenas sensaciones en sus últimas intervenciones y podría ser un hombre que marcase diferencias si acaba teniendo continuidad en esa banda derecha.

Mismo carril que utiliza para demostrar su juego Edgar Yoel Bárcenas. En el caso del panameño, actualmente disputando la Copa Oro con su selección, no hay un contrato en vigor que le una al club azul, pero si una seria posibilidad de que continue en las filas del Real Oviedo.

A diferencia de las cesiones de Javi Hernández (Real Madrid) y Javi Muñoz (Deportivo Alavés), la del futbolista panameño contempla una opción de compra en favor de la entidad carbayona al término de la cesión del jugador.

En los próximos días, ya que la cesión acaba el 30 de junio, se resolverá esa incógnita. Si el club paga el millón de euros pertinente al Cafetaleros mexicano -equipo del que procede Bárcenas- serían seis los efectivos que pelearán la próxima campaña por dos puestos en la banda derecha. No hay situación definitiva, y sí atasco en la banda derecha azul.