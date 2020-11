Real Oviedo Real Oviedo | Atasco para cortar la racha (1-1) Los azules se adelantaron con un gol de Nahuel al borde del descanso, pero el Fuenlabrada empató de penalti en la reanudación RAMÓN JULIO GARCÍA Sábado, 21 noviembre 2020, 23:15

La cuarta victoria consecutiva se negó, pero el Real Oviedo sumó un punto ante el Fuenlabrada que, visto el partido, fue lo más justo, ya que los azules estuvieron más espesos que en los últimos encuentros. Además, jugaron los últimos 20 minutos con un jugador menos por la expulsión de Blanco Leschuk.

Nahuel adelantó a los carbayones al filo del descanso en el primer tiro entre los tres palos, mientras que los visitantes tuvieron varias claras para haber marcado. Luego, tras la reanudación un penalti de Carlos Hernández sobre Kante sirvió para equilibrar la balanza.

1 Real Oviedo Femenías; Nieto, Carlos Hernández, Christian Fernández, Mossa; Sangalli, Édgar González, Tejera, Borja Sánchez (Obeng, min.78); Nahuel (Arribas, min.90)y Blanco Leschuk. 1 Fuenlabrada Rosic; Glauder (Moi Delgado, min78), Juanma, Pulido, Iván Salvador (Aguado, min.88), Mula (Feuillassier, min.67), Cristóbal, Nteka, Diéguez (Óscar Pinchi, min.78), Iribas y Kante. Goles: 1-0, min.43: Nahuel; 1-1, min.54: Kante de penalti; . Árbitro: González Esteban, del Comité vasco. Mostró tarjetas a Blanco Leschuk en dos ocasiones, por lo que fue expulsado a los 70 minutos. por parte de los locales y a los visitantes Dieguez Incidencias: 9º a la hora del inicio del encuentro. Terreno de juego en buenas condiciones. Tejera y Juanma fueron los capitanes.

El marcador no se movió hasta el final, cuando los azules daban por bueno el punto vistas las circunstancias,.

El técnico navarro mostró su satisfacción con el comportamiento del equipo repitiendo alineación por tercera jornada consecutiva.

La salida de los azules fue una apuesta por una versión más ilustrada con balón. El recuerdo de que en Zaragoza el equipo fue capaz de llegar con juego combinativo al área contraria hizo que el equipo empezara tratando de jugar desde atrás y moviendo el balón de un lado a otro a la espera de que apareciera la oportunidad. El equipo avanzaba poco y dejaba al rival el papel que otras veces había sido el propio, de esperar y robar para correr.

El Fuenlabrada se plantó más arriba de lo esperado y eso obligó en ocasiones a jugar en largo sobre Blanco Leschuk para que tratara de hacerse con el balón y esperar las llegadas de la segunda línea.

El partido era áspero, con muchos choques y disputas fuertes, pero sobre todo carente de ritmo y continuidad. La propuesta azul no acababa de cuajar y la del Fuenlabrada estuvo a punto de dar sus frutos en una contra que Mula desaprovechó a portería vacía mandando el balón fuera de forma incomprensible, El susto no fue el único, ya que poco después fue Ibán Salvador el que disparó deviado en una nueva ocasión.

Mediado el primer tiempo ya estaba claro que el Oviedo no era el de los últimos partidos y se había salvado por la mala puntería visitante. No apaecían Nahuel, Borja Sánchez y Sangalli y el ataque no funcionaba.

Cumplida la media hora, por fin llegó una ocasión para que los azules corrieran. Nahuel condujo y centró a Borja Sánchez, que disparó cruzado y el balón fue a saque de esquina tras pegar en un defensa. Fue un espejismo, porque el partido entró en una fase en la que los madrileños visitaban confrecuencia a su excompañero Femenías pero lo hacían con una cortesía extrema y apenas le inquietaban. No acertaban entre los tres palos y cuando lo hacían era sin demasiado peligro.

La mayor posesión de los de Ziganda no les servía de mucho, ya que tenían el balón donde les dejaban los de José Ramón sandoval.

Sin embargo, cuando los azules podían darse por satiefechos con llegar en tablas al descanso, llegó el gol de Nahuel, en el que ayudó Rosic, al que no disculpa que el balón le hubiera botado delante, ya que el disparo del extremo era lejano y no muy fuerte o colocado. Es lo que tienen las dinámicas o la fortuna, con un disparo entre los tres palos el equipo encarrilaba el partido, que por juego tenía más que atascado.

El marcador quitaba la responsabilida de tomar la iniciativa a los azules y lo agradecieron. El paso al frente de los madrileños les dada los espacios que tanto le gustan. Hasta en dos ocasiones contragolpearon con peligro los azules, pero primero Borja Sánchez mandó al lateral de la red y luego Rosic detuvo el disparo de Nieto.

Sin embargo, en una jugada volvió a cambiar todo. Carlos Hernández pugnó con Kante en el área por un balón y el árbitro señaló un penalti, que pareció dudoso sobre el campo y el VAR no cambió. El lanzamiento lo transformó el propio delantero en el empate y devolvía el partido a la casilla de salida.

Las cosas se pusieron aún peor cuando los ovetenses se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Blanco Leschuk, que vio la segunda amarilla a los 70 minutos.

Desde entonces y hasta el final el equipo trató de defenderse con orden y casi renunció al ataque. Ziganda dio entrada a Obeng por Borja Sánchez pasó a Nahuel a la izquierda para buscar la velocidad en alguna jugada aislada. Al final los dos equipos parecían dar por bueno el punto y apenas se produjeron ocasiones de gol en ninguna de las dos áreas.