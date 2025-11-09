Una derrota del Real Oviedo en San Mamés tan merecida como preocupante

La derrota ante el Athletic y salir como colista de San Mamés son dos muy malas noticias para el Real Oviedo. Sin embargo, casi peor ... es la imagen que ofreció el equipo. Solo la falta de puntería de Athletic impidió que la goleada fuera mucho mayor. Los azules se mostraron como un equipo nervioso, impreciso, acumulando errores de todo tipo en la construcción del juego. La percepción es que el conjunto azul ha dado un paso atrás respecto a las últimas semana después de jugar uno de los peores partidos de la temporada .

Ni los titulares, ni los cambios introducidos por Luis Carrión sirvieron para dar sensación en algún momento de poder plantar cara a una versión floja del Athletic, que encontró consuelo a su mal momento en que los ovetenses están todavía peor.

La apuesta de Carrión pasó por repetir el once que empató ante Osasuna, manteniendo a Fede Viñas en la banda derecha del centro del campo, aunque solo como posición de partida.

Se está convirtiendo ya en una tradición que los ovetenses tengan la primera oportunidad en los partidos. Tan frecuente es disponer de ella como fallarla. Fue un centro de David Carmo a Chaira, que Unai Simón despejó a corner con bastantes problemas.

Athletic Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta (Rego, min.72), Jauregizar; Berenguer (Vesga, min.84), Selton (Unai Gómez, min.64), Nico Williams (Navarro, min.72); y Guruzeta (Nico Serrano, min.84). 1 - 0 Real Oviedo Aarón; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Colombatto (Álex Forés, min.85), Dendoncker (Sibo, min.85); Viñas, Reina (Pablo Agudín, min.72), Chaira (Hassan, min.53); Rondón (Ilic, min.72). Goles: 1-0: min.25, Nico Williams.

Árbitro: César Soto, del Comité Riojano. Mostró tarjetas amarillas a Galarreta por parte local y al visitante Aarón.

Asistencia: 47.209 espectadores en el estadio de San Mamés, con una más que notable presencia de seguidores del Real Oviedo.

Incidencias: 18 grados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego en perfectas condiciones. Yuri y David Costas fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Real Oviedo.

Poco a poco, sin necesidad de hacer más que aprovechar las concesiones visitantes, los vizcaínos hicieron que Aarón volviera a tener que ser protagonista con sus intervenciones. Berenguer y Guruzeta fueron los primeros en hacer trabajar al valenciano.

Los problemas de los carbayones afectaban a todas las parcelas del juego. En defensa, la presión no funcionaba desde arriba, ni en el medio del campo y la zaga achicaba agua como podía. En la creación, no había ideas y tampoco funcionaban en esta ocasión los balones largos sobre Rondón. Así las cosas, el equipo local iba creciendo poco a poco y ganando las dosis de confianza que necesitaba.

A los 25 minutos el Athletic ya había sacado seis saques de esquina y cada vez rondaba el gol con más insistencia. Fue entonces cuando Nico Willims, que apenas había entrado en el juego, desequilibró el partido con un tanto espectacular. Primera se fue de Nacho Vidal y Colombatto, quebró a David Costas y soltó un latigazo con la zurda que pegó en el larguero y entró en la portería Aarón sin que el meta pudiera hacer nada por evitar el 1-0.

La cosa pudo cambiar solo dos minutos después, pero el VAR anuló por milímetros un extraño gol de los ovetenses. Colombatto había peinado en la frontal hacia atrás que Chaira intentó tocar al borde del área pequeña, no lo hizo pero despistó a Unai Simón que vio como el balón se le colaba entre las piernas. Unos minutos después el VAR arruinaba la posibilidad de empatar al considerar que el internacional marroquí estaba en fuera de juego e intervenía en la jugada.

Al Athletic, que llegaba herido y en horas bajas al partido, le bastaba con una dosis de intensidad más que la de los ovetenses para tener controlado el partido. Los de Carrión erraban pases sencillos, fallaban controles que parecían fáciles y así era difícil inquietar a Unai Simón.

Sin embargo, en una acción postrera del primer tiempo, Dendoncker tuvo una oportunidad para empatar. Una falta desde el centro del campo la tocó de cabeza David Costas y el belga disparó cruzado, pero el portero de la selección mandó a córner.

La segunda mitad empezó con un susto. Un intento de salir jugando desde atrás de Aarón acabó con un error en la frontal de Colombatto, que dejó el balón a Selton, que no aprovechó el regalo.

Carrión hizo el primer cambio a los siete minutos de la reanudación, para que Hassan entrara por Chaira. Eso mandó a la banda izquierda del centro del campo a Fede Viñas.

Al cumplirse la hora de partido el conjunto ovetense hizo la más larga y mejor jugada hasta el momento. Nacho Vidal, Hassan, Dendoncker tejieron la acción en la que la dejada de Reina a Rondón acabó con un disparo alto del venezolano. Al menos, el equipo había podido salir del área.

Fue un espejismo, porque el catálogo de despropósitos seguía aumentando. Pérdidas de balón peligrosas eran opciones para que la delantera local evidenciara falta de puntería o Aarón siguiera acumulando paradas.

El intento de revitalizar el ataque con la entrada de Pablo Agudín e Ilic no funcionó, ya que el equipo seguía encerrado en su área con la sensación de estar esperando no salir mal parado de las embestidas locales. El partido languideció sin que el Oviedo ni tan siquiera hiciera el ademán de encerrar al rival con centros lejanos.