¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Javier López lamenta la derrota del Real Oviedo al término del partido de la jornada 12 de Liga disputado este domingo en el estadio de San Mamés. EFE / Miguel Toña
Athletic 1-0 Real Oviedo

Una derrota del Real Oviedo en San Mamés tan merecida como preocupante

El Real Oviedo perdió por la mínima ante el Athletic tras un muy mal partido con muchos errores en la construcción del juego y que deja al equipo como colista de Primera

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

La derrota ante el Athletic y salir como colista de San Mamés son dos muy malas noticias para el Real Oviedo. Sin embargo, casi peor ... es la imagen que ofreció el equipo. Solo la falta de puntería de Athletic impidió que la goleada fuera mucho mayor. Los azules se mostraron como un equipo nervioso, impreciso, acumulando errores de todo tipo en la construcción del juego. La percepción es que el conjunto azul ha dado un paso atrás respecto a las últimas semana después de jugar uno de los peores partidos de la temporada .

