Colombatto y Nacho Vidal, en un partido del Real Oviedo.
Primera División

En directo: Atlético de Madrid - Real Oviedo

Los de Luis Carrión se enfrentan al conjunto colchonero en El Metropolitano con la idea de lograr una victoria que sea el punto de inflexión para iniciar la remontada

Minuto a minuto

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:35

21:06

Min.4 Presión alta del Atlético de Madrid, que aprieta a los azules en la salida de balón desde su propio campo.

21:04

Min.1 Para el partido Víctor García, cuando atacaba el Atlético de Madrid, al estar tendido sobre el verde David Costas, que se duele de un golpe en la cara.

21:02

Comienza el partido

Ya rueda el balón por el césped del Metropolitano. La tocó Rondón en primera instancia.

21:00

Precisamente el capitán colchonero está recibiendo un homenaje, al igual que Oblak, que recoge el premio al Zamora.

20:59

Sorteo de campos entre los capitanes, Santi Cazorla y Koke.

20:58

Intercambio de saludos sobre el verde, mientras que suena el himno del Atlético de Madrid.

20:56

Todo dispuesto para que salgan los jugadores al terreno de juego.

20:51

Al cargo del VAR estará el colegiado Juan Luis Pulido.

20:47

En las bandas estará asistido por Eliana Fernández y Julián Villaseñor.

20:47

El encuentro estará dirigido por el colegiado Víctor García.

20:46

En el banquillo local estarán para posibles cambios: Musso (Portero), Esquivel (Portero), Giménez, Ruggeri, Javi Galán, Johnny, Barrios, Giuliano, Almada, Carlos Martín, Julián Álvarez y Raspadori.

20:44

Once del Atlético de Madrid

En los colchoneros, Simeone hace rotaciones tras el desgaste de Champions, y pondrá un 4-4-2 con: Oblack, Hancko, Lenglet, Marc Pubill, Molina, Koke, Gallagher, Nico, Álex Baena, Sorloth y Griezmann.

20:43

En el banquillo de los asturianos estarán disponibles: Moldovan (Portero), Bailly, Alberto Reina, Sibo, Dani Calvo, Ejaria, Luengo, Brekalo, Álex Forés, Ilic, Lucas Ahijado y Agudín.

20:41

Once del Real Oviedo

Luis Carrión introduce novedades en su equipo, pasando a un esquema de 4-1-3-2, formado por: Aarón Escandell, Rahim, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal, Dendoncker, Hassan, Colombatto, Santi Cazorla, Fede Viñas y Rondón.

20:39

Vamos a repasar las alineaciones de ambos equipos.

20:38

El Atlético de Madrid por su parte encadena cinco victorias consecutivas en la competición liguera. Además esta semana ha disputado partido de Champions League en el Metropolitano, con triunfo por 2-1 ante el Inter.

20:36

Los ovetenses vienen de empatar la jornada pasada en el Carlos Tartiere ante el Rayo Vallecano, y su último desplazamiento, a San Mamés, se saldó con victoria de los leones por la mínima.

20:33

Mañana se cumplirán 2 meses de la última victoria del equipo azul, una racha que esperan cortar los hombres de Luis Carrión esta noche.

20:31

El conjunto carbayón visita a uno de los equipos históricos de nuestro fútbol, el Atlético de Madrid. En un partido que dará comienzo a las 21 horas en el Metropolitano.

20:30

Buenas tardes y bienvenidos una semana más a un nuevo compromiso liguero del Real Oviedo.

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

5-3-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marc Pubill

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Nico González

defensa

Conor Gallagher

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Alexander Sørloth

Delantero

Luis Carrión

4-1-3-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

David Costas

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Leander Dendoncker

centrocampista

Santiago Colombatto

centrocampista

Santi Cazorla

centrocampista

Haissem Hassan

centrocampista

Federico Viñas

Delantero

Salomón Rondón

Delantero

Estadísticas

48,7%

OVI

ATM

51,3%

OVI

OVI

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 3

