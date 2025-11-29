En directo: Atlético de Madrid - Real Oviedo

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Víctor García Acosta
Atlético
21:00h.
0
-
0
Real Oviedo
Min. 7
ATM
OVI
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:35
21:06
Min.4 Presión alta del Atlético de Madrid, que aprieta a los azules en la salida de balón desde su propio campo.
21:04
Min.1 Para el partido Víctor García, cuando atacaba el Atlético de Madrid, al estar tendido sobre el verde David Costas, que se duele de un golpe en la cara.
21:02
Ya rueda el balón por el césped del Metropolitano. La tocó Rondón en primera instancia.
Enlace copiado
21:00
Precisamente el capitán colchonero está recibiendo un homenaje, al igual que Oblak, que recoge el premio al Zamora.
20:59
Sorteo de campos entre los capitanes, Santi Cazorla y Koke.
20:58
Intercambio de saludos sobre el verde, mientras que suena el himno del Atlético de Madrid.
20:56
Todo dispuesto para que salgan los jugadores al terreno de juego.
20:51
Al cargo del VAR estará el colegiado Juan Luis Pulido.
20:47
En las bandas estará asistido por Eliana Fernández y Julián Villaseñor.
20:47
El encuentro estará dirigido por el colegiado Víctor García.
20:46
En el banquillo local estarán para posibles cambios: Musso (Portero), Esquivel (Portero), Giménez, Ruggeri, Javi Galán, Johnny, Barrios, Giuliano, Almada, Carlos Martín, Julián Álvarez y Raspadori.
20:44
En los colchoneros, Simeone hace rotaciones tras el desgaste de Champions, y pondrá un 4-4-2 con: Oblack, Hancko, Lenglet, Marc Pubill, Molina, Koke, Gallagher, Nico, Álex Baena, Sorloth y Griezmann.
Enlace copiado
20:43
En el banquillo de los asturianos estarán disponibles: Moldovan (Portero), Bailly, Alberto Reina, Sibo, Dani Calvo, Ejaria, Luengo, Brekalo, Álex Forés, Ilic, Lucas Ahijado y Agudín.
20:41
Luis Carrión introduce novedades en su equipo, pasando a un esquema de 4-1-3-2, formado por: Aarón Escandell, Rahim, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal, Dendoncker, Hassan, Colombatto, Santi Cazorla, Fede Viñas y Rondón.
Enlace copiado
20:39
Vamos a repasar las alineaciones de ambos equipos.
20:38
El Atlético de Madrid por su parte encadena cinco victorias consecutivas en la competición liguera. Además esta semana ha disputado partido de Champions League en el Metropolitano, con triunfo por 2-1 ante el Inter.
20:36
Los ovetenses vienen de empatar la jornada pasada en el Carlos Tartiere ante el Rayo Vallecano, y su último desplazamiento, a San Mamés, se saldó con victoria de los leones por la mínima.
20:33
Mañana se cumplirán 2 meses de la última victoria del equipo azul, una racha que esperan cortar los hombres de Luis Carrión esta noche.
20:31
El conjunto carbayón visita a uno de los equipos históricos de nuestro fútbol, el Atlético de Madrid. En un partido que dará comienzo a las 21 horas en el Metropolitano.
20:30
Buenas tardes y bienvenidos una semana más a un nuevo compromiso liguero del Real Oviedo.
Diego Simeone
5-3-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Marc Pubill
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Nico González
defensa
Conor Gallagher
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Alexander Sørloth
Delantero
Luis Carrión
4-1-3-2
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Santi Cazorla
centrocampista
Haissem Hassan
centrocampista
Federico Viñas
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
48,7%
ATM
51,3%
OVI
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|3
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia