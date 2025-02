«Hay que hacer autocrítica y seguir trabajando»

El centrocampista Borja Sánchez fue uno de los jugadores destacados el lunes ante el Fuenlabrada. Un partido que dejó un mal sabor de boca ... a la plantilla por haber dejado escapar dos puntos en los minutos finales.

El ovetense dijo ayer que no es la primera vez que al equipo se le escapa la posibilidad de poder engancharse a la zona alta de la clasificación y, en este sentido, afirmó que venían «de un mes y algo complicado» y que, después de haber logrado la victoria ante el Lugo, con remontada incluida, afrontaban su compromiso ante el Fuenlabrada con la intención de encadenar el segundo triunfo consecutivo. «Ha habido varios momentos esta temporada en los que buscamos esa victoria que nos hiciese mirar un poco más para arriba y no puso ser», explicó.

En cualquier caso, Borja Sánchez tiene claro que no sirve de nada lamentarse y que ahora lo importante para el futuro es «hacer autocrítica y seguir trabajando». No obstante, no negó que fuera un golpe duro por la forma en la que se escaparon los puntos en el estadio Fernando Torres. «Fue un encuentro complicado y el vestuario está bastante dolido», explicó. El principal motivo de la decepción es que entienden que «disputamos muy bien el partido, sabíamos que íbamos a un campo muy difícil y logramos lo más difícil, que era ponernos por delante». Luego llegó lo más doloroso. «El primer empate y luego el segundo, ya en el último minuto, fueron algo muy jodido para nosotros», hizo hincapié, pero insistió en que hay que mirar adelante: «Toca levantarse y entrenar más duro que nunca».

«Estoy mucho mejor, me encontré bien en los últimos partidos. Seguiré trabajando para dar mi mejor versión»

El equipo no acaba de encadenar las victorias que le permitan dar un salto en la clasificación esta temporada. «Somos conscientes de la situación y no es la deseada por todos», aseguró Borja Sánchez, que también dejó claro que «los objetivos se van fijando partido a partido». «Si hubiésemos ganado estaríamos en una zona cercana al objetivo que todos queremos», dijo, pero ahora, insistió, «no hay otra que mirar al siguiente partido».

El equipo está teniendo un problema con las acciones a balón parado esta temporada, algo que preocupa a la plantilla ya que «contra el Lugo hicimos un trabajo espectacular». El jugador azul entiende que lo de Fuenlabrada «fueron dos acciones fortuitas». «Revisaremos en el vídeo qué hicimos mal y cuáles son los errores», señaló, pero no ocultó que «nos duele encajar otra vez de esa manera»

También se refirió el centrocampista a los problemas que están teniendo con el gol y, más concretamente, a la sequía de Blanco Leschuk. Borja Sánchez elogió a su compañero: «Sabemos del trabajo que hace, más allá de los goles que haga». Reconoció que lleva un tiempo sin hacer gol y que eso es difícil para todos. «Yo también llevo una temporada igual. Él es delantero e imagino que le genera cierta ansiedad», dijo, pero insistió en que no son solo los goles lo que aporta Blanco Leschuk: «Tenemos claro el trabajo que hace para nosotros y los demás también tenemos que hacer goles».

En cuanto a su momento personal, tras superar la covid tras el parón de Navidad, Borja Sánchez afirmó que «estoy mucho mejor. A nivel físico ya estoy preparado y me encontré bien en los últimos partidos». En lo único en lo que piensa es «en seguir trabajando para dar mi mejor versión en los próximos partidos».

El próximo reto será ante el Zaragoza. «No sé si será un punto de inflexión, iremos con las mismas intenciones de siempre de ir a por el partido y sacar los tres puntos», detalló. Además, recordó que ya en la primera vuelta fue un rival complicado y respecto a Tejera y Mossa apuntó que «son bajas importantes, pero tenemos plantilla de sobra».