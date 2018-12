Las bajas merman un plantel corto Carlos Hernández, durante un entrenamiento en El Requexón. / ELOY ALONSO Hasta el momento, el Real Oviedo solo tuvo a todos sus futbolistas en un encuentro RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 11 diciembre 2018, 02:30

Cuando el Real Oviedo tomó la decisión de apostar por una plantilla corta se hizo a sabiendas de que la temporada es muy larga y que las bajas iban a llegar. Lo que seguramente no esperaba Juan Antonio Anquela ni los responsables de la parcela deportiva es que fuera a haber tantas y tan pronto. El equipo azul está viéndose en las últimas jornadas muy mermado por las ausencias, que impiden al técnico dar continuidad a sus alineaciones y motivando cambios frecuentes de sistemas.

Los datos hasta ahora son contundentes, el técnico solo ha tenido a toda la plantilla disponible en un encuentro de Liga, curiosamente ante el Zaragoza en el que el equipo cayó contundentemente en el Carlos Tartiere (0-4). Otro dato relevante es que solo seis jugadores de la primera plantilla han estado disponibles en todas las jornadas. Se trata de los porteros Alfonso y Champagne, los laterales Diegui Johannesson y Mossa, el centrocampista Javi Muñoz y el delantero Ibrahima.

La principal causa de las ausencias de jugadores en las 17 primeras jornadas de Liga son las lesiones, sin embargo, también ha perdido efectivos por sanción (Tejera y Christian Fernández) y Bárcenas no estuvo ante el Rayo Majadahonda por estar convocado con la selección de su país para disputar sendos partidos amistosos.

El pasado sábado, en el encuentro ante el Almería, el equipo acumuló su mayor número de bajas de lo que va de temporada con seis ausencias: las de los lesionados Carlos Hernández, Forlín, Boateng, Saúl Berjón y Joselu y el sancionado Christian Fernández.

Las bajas afectan a todas las líneas pero se han cebado especialmente en la defensa y en el ataque, ya que todos los centrales de la primera plantilla se han perdido algún partido, mientras que para el ataque Toché, Saúl Berjón y Joselu también han estado lesionados.

El jugador que más encuentros ha estado alejado de los terrenos de juego esta temporada es el defensa Carlos Hernández, al que dos lesiones le han mantenido fuera del equipo en 11 jornadas. El jienense, disputó las cuatro primeras jornadas, se lesionó ante el Zaragoza y tras su reaparición frente al Mallorca se volvió a lesionar en la siguiente jornada ante el Deportivo.

Otro defensa, Carlos Martínez, que el pasado sábado se estrenó como titular, es el segundo jugador de la plantilla que más veces ha estado ausente, ya que suma nueve ausencias. Se lesionó en pretemporada, jugó la Copa del Rey ante el Mallorca, pero no volvió a estar disponible hasta el encuentro frente al Sporting.

En cinco ocasiones el técnico no ha podido contar con Toché y Alanís, aunque en el caso del mexicano, por incorporarse tarde al club, no entró en el equipo hasta la séptima jornada frente al Alcorcón, en la que se lesionó. Saúl Berjón, con una lesión y posterior recaída lleva cuatro jornadas fuera del equipo. Otro de los defensas con los que no puede contar Anquela es Forlín, que ya ha estado ausente por lesión en tres partidos, debido a una fisura en el peroné. Los del argentino son los mismos en los que han estado fuera del equipo por lesión Folch y Aarón Ñíguez, que ya no forma parte de la plantilla ovetense, tras su rescisión para irse a jugar a la liga de Malasia.

En la enfermería permanece y estará, al menos un par de jornadas más el delantero Joselu, lesionado en el encuentro ante el Reus con una rotura fibrilar. Los mismos encuentros se ha perdido Tejera, aunque uno fue por sanción y otro por lesión.

Por último, tres jugadores no han estado en un partido, todos por distinto motivo. Bárcenas por estar con la selección, Christian Fernández, por sanción y Boateng la pasada jornada por lesión.

