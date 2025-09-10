Un balance sin nota en el Real Oviedo, pero satisfactorio Agustín Lleida, director general del club, y Roberto Suárez, director deportivo, pasan revista al trabajo veraniego en el que hicieron 27 operaciones con un tope salarial de 42,9 millones de euros

Agustín Lleida, director general del Real Oviedo, dejó una frase elocuente en su repaso del mercado de fichajes tras el regreso del equipo a Primera División: «Lo importante no es la guinda, es el pastel. Y tenemos un buen pastel. Estamos contentos con la plantilla en general». A su lado, el director deportivo, Roberto Suárez, añadió: «Nadie está contento y siempre queda algo por hacer. Esto es un proceso y no vamos a acertar el 100%, eso lo marcará el rendimiento del equipo y de los jugadores».

Sobre el balance: «27 movimientos entre entradas y salidas» y una plantilla que quedó formada por 25 jugadores de 16 nacionalidades distintas, un dato que Lleida interpretó como signo de la transformación del mercado para el club azul en la élite. A un paso de cerrar la ventana, el tope salarial llegó a 42,9 millones de euros, aunque «queda algo de remanente para hacer alguna operación en diciembre si se entiende necesario».

En cuanto al papel de Pachuca y su influencia, Suárez señaló que «todos los mercados desde que estamos aquí fueron parecidos» y afirmó que Jesús Martínez, máximo accionista, continúa marcando el rumbo, con más presencia de Europa en este ciclo. Sobre Brandon Domingues, el club pidió paciencia: «Brandon está en fase de adaptación, también para que el míster lo conozca. Creo que nos va a dar cosas».

Como alternativa a un último refuerzo en ataque, el club evaluó varias opciones sin cerrar ninguna operación por cumplir criterios deportivos y económicos: «Queríamos que se cumpliesen todos los parámetros, también que fuese rentable para el club de cara al futuro». Suárez concluyó: «Tenemos que seguir pensando en mejorar la plantilla que ya tenemos y hay que tener la humildad de que seremos un equipo cuya fortaleza sea el colectivo, no solo una o dos individualidades».

