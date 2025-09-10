El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Rojas

Un balance sin nota en el Real Oviedo, pero satisfactorio

Agustín Lleida, director general del club, y Roberto Suárez, director deportivo, pasan revista al trabajo veraniego en el que hicieron 27 operaciones con un tope salarial de 42,9 millones de euros

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:51

Agustín Lleida, director general del Real Oviedo, dejó una frase elocuente en su repaso del mercado de fichajes tras el regreso del equipo a Primera División: «Lo importante no es la guinda, es el pastel. Y tenemos un buen pastel. Estamos contentos con la plantilla en general». A su lado, el director deportivo, Roberto Suárez, añadió: «Nadie está contento y siempre queda algo por hacer. Esto es un proceso y no vamos a acertar el 100%, eso lo marcará el rendimiento del equipo y de los jugadores».

Sobre el balance: «27 movimientos entre entradas y salidas» y una plantilla que quedó formada por 25 jugadores de 16 nacionalidades distintas, un dato que Lleida interpretó como signo de la transformación del mercado para el club azul en la élite. A un paso de cerrar la ventana, el tope salarial llegó a 42,9 millones de euros, aunque «queda algo de remanente para hacer alguna operación en diciembre si se entiende necesario».

En cuanto al papel de Pachuca y su influencia, Suárez señaló que «todos los mercados desde que estamos aquí fueron parecidos» y afirmó que Jesús Martínez, máximo accionista, continúa marcando el rumbo, con más presencia de Europa en este ciclo. Sobre Brandon Domingues, el club pidió paciencia: «Brandon está en fase de adaptación, también para que el míster lo conozca. Creo que nos va a dar cosas».

Como alternativa a un último refuerzo en ataque, el club evaluó varias opciones sin cerrar ninguna operación por cumplir criterios deportivos y económicos: «Queríamos que se cumpliesen todos los parámetros, también que fuese rentable para el club de cara al futuro». Suárez concluyó: «Tenemos que seguir pensando en mejorar la plantilla que ya tenemos y hay que tener la humildad de que seremos un equipo cuya fortaleza sea el colectivo, no solo una o dos individualidades».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  4. 4 El xatu milagro de Fontaciera
  5. 5 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  8. 8 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años
  9. 9

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  10. 10

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un balance sin nota en el Real Oviedo, pero satisfactorio

Un balance sin nota en el Real Oviedo, pero satisfactorio